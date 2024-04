Moškemu po nepotrebnem odstranili testis, zdaj zahteva pol milijona evrov

Danes 34-letni moški, ki so mu pred 11 leti v UKC Ljubljana odstranili testis, pravi, da so z operacijo iz njega naredili "invalida". Do konca življenja mora namreč prejemati hormonsko zdravljenje. Zaradi te hude zdravniške napake se je moški odločil za tožbo UKC Ljubljana. Zaradi duševnih in fizičnih bolečin ter zaradi prestanega strahu od njih terja 450 tisoč evrov odškodnine.

Po poročanju Dnevnika je tri leta in pol po vložitvi tožbe okrožna sodnica Ksenija Zelhofer Orehek z vmesno sodbo odločila, da je ta utemeljena. Sodišče je namreč ugotovilo, da tožniku niso ustrezno predstavili vseh možnosti operativnega posega. Prav tako pa da tožniku in njegovi partnerici diagnoza ni bila pojasnjena na ustrezen način, da bi pacient razumel njeno vsebino. Tožnik se za poseg torej ni odločil na podlagi ozaveščene, informirane in svobodne privolitve.