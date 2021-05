Policija izsledila moškega, ki je v Mariboru ogovarjal otroke

Mariborski policisti so z zbiranjem obvestil izsledili moškega, ki so ga iskali zaradi suma nadlegovanja osnovnošolke v okolici ene od tamkajšnjih osnovnih šol. Gre za osebo s posebnimi potrebami, ki ni imela namena škodovati deklici. Ta se je na neprimerno vedenje odrasle osebe sicer odzvala pravilno in pomoč poiskala v bližnjem objektu z odraslimi osebami.

V bližini Osnovne šole Tabor 1 v Mariboru je moški že dalj časa nadlegoval mlajše otroke, starejši otroci pa so ga poznali pod imenom "pedofil Sandi", je po dogodku, ko naj bi moški osnovnošolki grozil celo s smrtjo, v obvestilu staršem zapisala ravnateljica šole. Policisti so zdaj z zbiranjem obvestil izsledili moškega in ugotovili, da gre za osebo s posebnimi potrebami.

icon-expand Deklica je pomoč poiskala v bližnji trgovini. FOTO: Shutterstock

Moški ni imel namena škodovati otroku, ga je pa ogovarjal, kar so elementi prekrška zoper javni red in mir, so sporočili s PU Maribor. "Poškodovan ni bil nihče, osebna integriteta otroka pa ni bila ogrožena," so zapisali. Ker vedenje osebe odstopa od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, ki so definirane v družbenem okolju, je Policija z namenom, da se osebi zagotovi dodatno pozornost in skrb, z ugotovitvami seznanila tudi druge pristojne službe. Postopek sicer še ni končan.

Deklica se je sicer po srečanju z neznancem prestrašena zatekla v bližnjo trgovino, trgovke pa so o tem takoj obvestile starše in vodstvo šole. "Otrok se je na neprimerno vedenje odrasle osebe odzval pravilno, ko je zaradi tega poiskal pomoč,"so sporočili s Policije. Dodajajo, da naj osebe takšne dogodke čim prej prijavijo Policiji, da se ugotovi dejansko stanje in ustrezno ukrepa.