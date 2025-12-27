Naslovnica
Slovenija

Moški na stavbo kulturnega ministrstva narisal kljukaste križe

Ljubljana, 27. 12. 2025 18.13 pred 36 minutami 2 min branja 39

Avtor:
N.L. STA
Svastika na stavbi Ministrstva za kulturo

Ljubljanski policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni, da naj bi moški risal po objektu na Maistrovi ulici v Ljubljani. Kot je razvidno s fotografij, je na vhodna vrata in okna ministrstva za kulturo narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Policija je kršitelja našla na kraju. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejanje ostro obsodila in posvarila pred vzponom ideologij, ki se povezujejo s takšnimi simboli.

Moški je na stavbo kulturnega ministrstva z rumeno barvo narisal več kljukastih križev.

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so kršitelja na kraju dobili in z njim izvedli policijski postopek. "Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek," so še dodali ljubljanski policisti.

Vandal je po besedah ministrice narisal svastike. Kot je dejala v današnji izjavi za medije, ki so jo posredovali z ministrstva, so jo o incidentu obvestili danes.

"Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je - simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene," je prepričana.

Ob tem je izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dejala.

Po njenih besedah se moramo sami odločiti, "ali želimo imeti državo, v kateri bo takšna politika na oblasti - nekaj, kar smo videli v režimu Janeza Janše že v prejšnjem mandatu - ali bomo nadaljevali po demokratični in spoštljivi poti". "Vemo, kdo vodi ali potiho podpira takšno skrajno ideologijo v Sloveniji. To so stranke skrajne desnice, v prvi vrsti seveda tudi z največjo opozicijsko stranko SDS," je povedala.

Stališče, da bi lahko šlo za umetniško akcijo, je zavrnila. "Gre za zelo jasno sovražno provokacijo," je poudarila.

Preberi še Ministrstvo za kulturo porisali s kljukastimi križi, vandale posnele varnostne kamere

Podoben incident se je zgodil tudi junija 2021, ko so neznanci na fasado in vrata prostorov ministrstva za kulturo v Ljubljani z rumeno barvo narisali kljukaste križe. Vandalizem so ujele tudi varnostne kamere. Takrat je nastalo za okoli 500 evrov škode.

Ministrstvo za kulturo Ljubljana kljukasti križ vandaliizem policija

Decembrska praznovanja: miti in resnice o alkoholu

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
27. 12. 2025 19.33
Kaj takega lahko podpirajo nedomoljubi. Vsi vemo, kam so hoteli spraviti naš narod nacisti s kljukastim križem. Danes pa ga z navdušenjem rišejo janšisti.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
27. 12. 2025 19.27
JJ je hlup ampak če pogledam te leve si pa mislim da ni tako slab.
Odgovori
-2
2 4
štajerc46
27. 12. 2025 19.27
To so napadali kar sami kvazi kulturniki da bi se lahko smo sebi smilili .... Levičarsko Scheisse!!!!
Odgovori
+7
8 1
Port__CN
27. 12. 2025 19.26
Ko norec potrjuje ,da mu nikoli ne bo dano živeti normalno življenje kot ostalim državljanom !
Odgovori
+2
2 0
kita 1111
27. 12. 2025 19.26
Seveda se Asta zgraža nad risbicami morali bi biti v črni barvi
Odgovori
+4
4 0
jank
27. 12. 2025 19.23
Le kje je imel harmoniko ta bikec?
Odgovori
-2
3 5
Kod.
27. 12. 2025 19.36
Na Metelkovi
Odgovori
0 0
ianjulia
27. 12. 2025 19.23
Tale pasta z vrečko je pa vedno čisto vlažna ob omembi jj in "skrajne desnice"!!
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
27. 12. 2025 19.22
Glede na vlado se ne čudim. Ljudem bo prekipelo
Odgovori
+4
8 4
jedupančpil
27. 12. 2025 19.20
veternica
Odgovori
+3
3 0
puspan
27. 12. 2025 19.20
Če spomin ne nagaja, se je treba vrniti par let nazaj, ko je gola devica, šlampasto prekita z raztrgano slovensko zastavo dojila.... Imam občutek, da vsa ta umazanija prihaja iz istih logov, vse z namenom škoditi opoziciji.
Odgovori
+8
10 2
Vera in Bog
27. 12. 2025 19.19
Ha ha naj se tresejo kaviar
Odgovori
+1
5 4
jutri bolje bo
27. 12. 2025 19.18
Ojoj kakšne trosi ta Asta. Med drugim me to kar govori sploh ne zanima. Zanima pa me, kako bodo moji otroci, vnuki... naše zdravstvo... o ten pa nič. Kolesarjenje je mimo, medeni tedni so že globoko preč, ona pa o svastiki in antisemitizmu. Ene par ji bo nasedlo a vse manj. Hvala Bogu.
Odgovori
+8
10 2
batman1972
27. 12. 2025 19.16
Sam za vsako trol dejanje je kriv janša. Ja pa dejte se malo nase ozret levaki. Sej niste normalni več
Odgovori
+7
8 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 12. 2025 19.16
SDSovec. Ni se za cudit. To sekto je nujno potrebno prepovedati. In to takoj!!!
Odgovori
-7
2 9
DKR
27. 12. 2025 19.38
Mišek,....ti bi prepovedal največjo stranko v RS z 300.000 volilci ? Bravo, mišek, bravo,......In seveda ti " veš" da je bil SDS -ovec, ker levaki vse " veste".
Odgovori
0 0
13klu?
27. 12. 2025 19.13
Barve sds
Odgovori
-6
1 7
jedupančpil
27. 12. 2025 19.22
al pa tvoje gate
Odgovori
+4
4 0
13klu?
27. 12. 2025 19.11
Ve se kdo neti sovraštvo prek strankarskih medijev v državi.
Odgovori
+1
2 1
puspan
27. 12. 2025 19.11
To nesmiselno packanje in risanje ljukastih križev gre zelo na roko Vlasti Škrnicelj in prav uživa ob ponavljanju imena Janša, čeprav SDS s tem nima popolnoma nobene povezave. Bližajo se pač volitve in treba je desnici zabiti še en žebelj v desko, saj predobro vedo, da je njihova nesposobna oblast na zadnjih vzdihljajih.
Odgovori
+3
5 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 12. 2025 19.17
To je delo jansistov. PIKA
Odgovori
-4
1 5
puspan
27. 12. 2025 19.26
Kot zadnja TARČA, kajne???!
Odgovori
+4
4 0
mr.poper
27. 12. 2025 19.31
haha zelo doni ko z kladivom razbija po prazni buči .
Odgovori
0 0
jank
27. 12. 2025 19.09
Pravi janšistični bikec, saj se je posnel pri delu in posnetek objavil na X - u. Janez mu zagotovo zlati znak stranke SDS.
Odgovori
-4
3 7
gonisetaubi
27. 12. 2025 19.04
ja kaj par let nazaj je bil to performans...zakaj ne bi bil tudi letos
Odgovori
+4
6 2
Con-vid 1984
27. 12. 2025 19.02
Dokaj amatersko in neizvirno
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
