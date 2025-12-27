Moški na stavbo kulturnega ministrstva narisal kljukaste križe

Moški je na stavbo kulturnega ministrstva z rumeno barvo narisal več kljukastih križev.
Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so kršitelja na kraju dobili in z njim izvedli policijski postopek. "Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek," so še dodali ljubljanski policisti.
Vandal je po besedah ministrice narisal svastike. Kot je dejala v današnji izjavi za medije, ki so jo posredovali z ministrstva, so jo o incidentu obvestili danes.
"Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je - simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene," je prepričana.
Ob tem je izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dejala.
Po njenih besedah se moramo sami odločiti, "ali želimo imeti državo, v kateri bo takšna politika na oblasti - nekaj, kar smo videli v režimu Janeza Janše že v prejšnjem mandatu - ali bomo nadaljevali po demokratični in spoštljivi poti". "Vemo, kdo vodi ali potiho podpira takšno skrajno ideologijo v Sloveniji. To so stranke skrajne desnice, v prvi vrsti seveda tudi z največjo opozicijsko stranko SDS," je povedala.
Stališče, da bi lahko šlo za umetniško akcijo, je zavrnila. "Gre za zelo jasno sovražno provokacijo," je poudarila.
Podoben incident se je zgodil tudi junija 2021, ko so neznanci na fasado in vrata prostorov ministrstva za kulturo v Ljubljani z rumeno barvo narisali kljukaste križe. Vandalizem so ujele tudi varnostne kamere. Takrat je nastalo za okoli 500 evrov škode.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.