Moški na stavbo kulturnega ministrstva narisal kljukaste križe

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so kršitelja na kraju dobili in z njim izvedli policijski postopek. "Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek," so še dodali ljubljanski policisti.

Vandal je po besedah ministrice narisal svastike. Kot je dejala v današnji izjavi za medije, ki so jo posredovali z ministrstva, so jo o incidentu obvestili danes.

"Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je - simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene," je prepričana.

Ob tem je izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dejala.

Po njenih besedah se moramo sami odločiti, "ali želimo imeti državo, v kateri bo takšna politika na oblasti - nekaj, kar smo videli v režimu Janeza Janše že v prejšnjem mandatu - ali bomo nadaljevali po demokratični in spoštljivi poti". "Vemo, kdo vodi ali potiho podpira takšno skrajno ideologijo v Sloveniji. To so stranke skrajne desnice, v prvi vrsti seveda tudi z največjo opozicijsko stranko SDS," je povedala.

Stališče, da bi lahko šlo za umetniško akcijo, je zavrnila. "Gre za zelo jasno sovražno provokacijo," je poudarila.