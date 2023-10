Moški naj bi deklico vabil v vozilo, Policija dogodka ne more potrditi

Vodstvo ene od ljubljanskih osnovnih šol je starše obvestilo, da je učenko med hojo proti domu ustavil neznani moški in jo vabil v avto, kjer naj bi imel kužka. Deklica ga je zavrnila in se mu izmuznila. Starši so o dogodku obvestili Policijo in šolo.

Na PU Ljubljana so za 24ur.com potrdili, da so bili v začetku tega tedna obveščeni o neznancu, ki naj bi ogovoril otroka in ga povabil v svoje vozilo. Z dosedanjim zbiranjem obvestil niso potrdili, ali je do dogodka sploh prišlo, prav tako niso ugotovili identitete moškega. V sodelovanju z vsemi deležniki nadaljujejo s preverjanjem vseh okoliščin dogodka.

Pojasnili so, da statističnih podatkov o prijavah, ki se nanašajo na ogovarjanje otrok, sicer ne vodijo, potrdijo pa lahko, da letno prejmejo okoli 10 prijav. Pri tem opozarjajo, da samo ogovarjanje navadno še ne predstavlja prekrška ali kaznivega dejanja.