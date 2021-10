Moški poklical gorske reševalce, da ne bi zamudil letala

Cilj in želja gorskih reševalcev je pomagati ljudem, ki so poškodovani in oboleli v gorah. Občasno pa se srečujejo tudi z nenavadnimi in nerazumnimi zahtevami planincev.

Svojo izkušnjo z enim od planincev je opisal dežurni zdravnik - gorski reševalec Peter Najdenov. "Ob 18. uri sem kot dežurni zdravnik združene ekipe GRS in HNMP prejel klic dispečerja centra 112, da želi nek tujec govoriti z nami. Povezal me je v konferenčni klic z načelnikom lokalne GRS postaje in gospodom, ki nas je želel aktivirati. Gospod je v polomljeni angleščini povedal, da se nahaja na visokogorski koči pod Triglavom in potrebuje transport v dolino," je izkušnjo zdravnika na družbenem omrežju delila Gorska reševalna zveza Slovenije. Po prvem presenečenju in povpraševanju po poškodbah, bolezni ali drugih težavah, je klicatelj pojasnil, da se je uštel v času in da ima ob štirih zjutraj letalo iz Brnika, ki ga res ne sme zamuditi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Najdenov mu je pojasnil, da gorska reševalna služba in nujna helikopterska pomoč nista namenjeni nenujnim prevozom. Moški je nato pričel izsiljevati, da se bo poškodoval na poti navzdol, s tem pa bi si zagotovil prevoz v dolino. Navedel je tudi, da mu zavarovanje omogoča helikopterski transport. "Pogovor je bil precej čustveno obarvan, tako da sem ga moral prekiniti na silo ... Gospod je prihajal iz bližnje vzhodnoevropske države," je še zapisal. Pri Gorski reševalni zvezi Slovenije so dodali, da gorski reševalci radi priskočijo na pomoč, a da tovrstne želje nekaterih, večinoma turistov, kljub vsemu "težko prežvečijo".