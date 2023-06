Moški potreboval pomoč v Velenju, a so ga reševalci 14 minut iskali po Celju

Celjski reševalci naj bi se 14 minut vozili od enega Sanolaborja v Celju do drugega, da bi našli pravo lokacijo. A ta je bila v Velenju.

Z ostalimi občani, ki so bili na kraju dogodka, naj bi kar trikrat poklicali na interventno številko 112, a reševalnega vozila ni bilo. Nujna medicinska pomoč se je na kraj dogodka pripeljala po 33 minutah, je nato občanka razložila v zapisu.

Kot je pozneje izvedel lokalni portal Velenjčan , je bila ob klicu na interventno številko 112 aktivirana napačna enota. Dispečerski center Maribor, ki od 1. junija 2023 namesto ZD Velenje sprejema klice na številko nujne medicinske pomoči, je namreč aktiviral reševalce v Celju. A ko so ti prispeli do celjskega Sanolaborja, tam ni bilo nikogar. Celjski reševalci naj bi se 14 minut vozili od enega Sanolaborja v Celju do drugega, da bi našli pravo lokacijo. A ta je bila v Velenju.

Dispečer je glede na prve podatke klicočih sklepal, da je moški epileptični napad doživel v Celju. Ob prvem klicu na številko 112 namreč kličoči ni povedal, da gre za lekarno v Velenju, podal je le informacijo, da gre za Sanolabor pri zdravstvenem domu. "Ko je dispečer postavil podvprašanje, če je to zraven srednje šole, je bil odgovor klicočega pritrdilen. Dispečer v Mariboru je narobe sklepal, da gre za lokacijo v Celju. V Celju je Sanolabor v bližini srednje šole in zdravstvenega doma – enako kot v Velenju," poroča portal.

Po aktivaciji velenjskih reševalcev na kraju v treh minutah

Ob ponovnem klicu Velenjčanke je center v Mariboru le aktiviral velenjske reševalce, ki so na kraj prispeli po treh minutah od ponovnega klica.

"Nujna medicinska pomoč ZD Velenje je bila s ponovnim klicem aktivirana nemudoma, in sicer ob 10.44, reševalno vozilo pa je k pacientu prispelo ob 10.47, kar dokumentira tudi sistem evidentiranja intervencij NMP," pojasnjujejo na ZD Velenje. Ob tem so se v zdravstvenem domu zahvalili mimoidočim, ki so na kraju dogodka pravilno posredovali.

"Ker si prizadevamo, da se takšni primeri ne bi dogajali, in v želji, da obstoječi sistem še nadgradimo, smo na napako, ki se je zgodila v Velenju, opozorili Dispečerski center Maribor in pristojno ministrstvo," so dodali v zdravstvenem domu.