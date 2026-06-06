Moški na preizkušnji – mišice in status ali skrb za druge?

Psihoterapevt Robert Mlakar je povedal, da se danes moški ob tem vprašanju počutijo precej nelagodno. "To vprašanje pri moških prebuja precej sramu. Sem "ta prav dedec", nisem "ta prav dedec" ..." opiše Mlakar. A dodaja, da predstavniki tako imenovane manosfere (moškosfere) to znajo precej dobro izkoristiti. "Tam dobiš model, kakšne mišice moraš imeti, pa ferarije, pa tisto pravo čeljust s pravimi proporci, da boš bolj privlačen, predvsem ženskemu spolu."

Tu so lepotni standardi, ki so jim bile dolga leta izpostavljene ženske. "Danes je šla zgodba v isto smer za moške. Izpostavljeni so zahtevnim lepotnim standardom, kar so leta in leta trpele ženske. Tudi takšne ekstremne stvari, da se moški povišajo na zelo boleč način, z operacijami, kjer jim kosti "žagajo", da so potem višji in večji ..." je opisal psihoterapevt.

Psihoterapevt Robert Mlakar FOTO: Damjan Žibert

A to je po njegovem mnenju posledica velike negotovosti, ki se je v času, v katerem živimo, povečala. "Ta desocializacija se je paradoksalno zgodila s socialnimi omrežji, v katerih nismo navajeni več delovati in bivati človek s človekom, krepi se strah pred odnosom, za katerega smo pa ustvarjeni in živimo. Od rojstva naprej kličemo po odnosu. Človek je lahko dlje časa brez hrane, brez užitka, brez navezanosti pa ne more," je opisal Mlakar. "Za računalnikom nisi pristen, s ChatGPT nisi pristen, ta ne daje organskega odziva in ni ga strah, kaj boš ti vprašal, kako se boš ti odzval ...".

Psihoterapevt opozarja, da se je povečala negotovost pri moških FOTO: Damjan Žibert