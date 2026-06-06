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Slovenija

Moški na preizkušnji – mišice in status ali skrb za druge?

Ljubljana, 06. 06. 2026 07.00 pred 24 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Sara Volčič
Robert Mlakar

Če bi spraševali ženske, bi o tem, kakšen je pravi moški, dobili toliko različnih odgovorov, kolikor je žensk, ki bi jih o tem vprašali. A gotovo bi se v globini pri mnogih (vsaj zrelejših predstavnicah ženskega spola) pojavile skupne želje: skrben, zanesljiv, odgovoren, funkcionalen, pošten in iskren. Kaj bi pa na to porekli moški?

Psihoterapevt Robert Mlakar je povedal, da se danes moški ob tem vprašanju počutijo precej nelagodno. "To vprašanje pri moških prebuja precej sramu. Sem "ta prav dedec", nisem "ta prav dedec" ..." opiše Mlakar. A dodaja, da predstavniki tako imenovane manosfere (moškosfere) to znajo precej dobro izkoristiti. "Tam dobiš model, kakšne mišice moraš imeti, pa ferarije, pa tisto pravo čeljust s pravimi proporci, da boš bolj privlačen, predvsem ženskemu spolu."

Tu so lepotni standardi, ki so jim bile dolga leta izpostavljene ženske. "Danes je šla zgodba v isto smer za moške. Izpostavljeni so zahtevnim lepotnim standardom, kar so leta in leta trpele ženske. Tudi takšne ekstremne stvari, da se moški povišajo na zelo boleč način, z operacijami, kjer jim kosti "žagajo", da so potem višji in večji ..." je opisal psihoterapevt.

Psihoterapevt Robert Mlakar
Psihoterapevt Robert Mlakar
FOTO: Damjan Žibert

A to je po njegovem mnenju posledica velike negotovosti, ki se je v času, v katerem živimo, povečala. "Ta desocializacija se je paradoksalno zgodila s socialnimi omrežji, v katerih nismo navajeni več delovati in bivati človek s človekom, krepi se strah pred odnosom, za katerega smo pa ustvarjeni in živimo. Od rojstva naprej kličemo po odnosu. Človek je lahko dlje časa brez hrane, brez užitka, brez navezanosti pa ne more," je opisal Mlakar. "Za računalnikom nisi pristen, s ChatGPT nisi pristen, ta ne daje organskega odziva in ni ga strah, kaj boš ti vprašal, kako se boš ti odzval ...".

Psihoterapevt opozarja, da se je povečala negotovost pri moških
Psihoterapevt opozarja, da se je povečala negotovost pri moških
FOTO: Damjan Žibert

S tem je že nakazal, kaj je tisto, kar naj bi ljudje, pa ne le moški, zasledovali. "Pravi moški je lahko vsak moški, ki je odrasel, tako čustveno kot funkcionalno. Ki je zrel, zanesljiv, ima neko integriteto, ki se tistega, kar reče, tudi drži, njegova dejanja se skladajo z njegovimi besedami in vse to je v skladu z njegovimi vrednotami," je dodal psihoterapevt. V času, ko je v ospredju zagledanost vase, skrb (le) zase, pa spominja, da naj bi dejanja "pravega" moškega bila usmerjena v to, da družbo izgrajuje, ji koristi, ne pa obratno, da družbo samo izkorišča in jemlje, da bi koristil samo sebi.

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KOMENTARJI2

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the kop
06. 06. 2026 11.50
moški ne sme postati copata in prilagajati ženskam, bolje da je sam kot pa da začne umirati na obroke.
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0 0
janez653
06. 06. 2026 11.35
Pravi moški je tisti, ki je sam sposoben preživljati svojo družino
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