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Slovenija

Moški sredi noči pretepel in davil filipinskega delavca

Ljubljana, 13. 11. 2026 14.06 pred 2 urama 3 min branja 82

Avtor:
STA Ne.M.
Goran Lukić

Delavska svetovalnica je skupaj z Društvom filipinskih delavcev opozorila na porast rasističnih in ksenofobnih napadov na tuje delavce v Sloveniji ter ob tem izpostavila nedavni fizični napad na filipinskega delavca v Ljubljani. Ob tem so opozorili tudi na neprimeren odziv policistov, politikom pa svetovali, da ne podpihujejo nestrpnosti.

Kot je povedal Goran Lukić iz svetovalnice, je do omenjenega primera prišlo konec prejšnjega tedna pri eni od trgovin v bližini glavne železniške postaje v Ljubljani, kjer je moški sredi dne pretepel in davil mimoidočega filipinskega delavca. Ob tem mu je govoril, naj se vrne v svojo izvorno državo ali pa ga bo ubil, je izpoved delavca orisal Lukić.

Hkrati je izpostavil odziv filipinske skupnosti, saj je po njegovem izjemno pomembno, da ne ostanejo tiho, pač pa da upravičeno pričakujejo ustrezen odziv pristojnih organov. "Pri takšnih grozljivih dogodkih ne moremo pristati na to, da zadeve potihnejo," je dodal.

Napadeni filipinski delavec je o napadu takoj obvestil delodajalca, ki mu je zagotovil, da bo takoj poklical policijo. Ker policistov več kot pol ure ni bilo na kraj dogodka, jih je delavec nazadnje poklical še sam in sledil napadalcu, saj je želel preprečiti, da bi ta pobegnil pred prihodom policije. Na bližnjem gradbišču ga je moški znova skušal napasti, vendar so posredovali gradbeni delavci in ga fizično zadržali.

Šele po približno pol ure sta na kraj dogodka prispela uniformirana policista, ki jima je delavec pojasnil, kaj se je zgodilo, a po njegovih navedbah nista želela sprejeti kazenske ovadbe. Namesto tega sta ga po Lukićevih besedah napotila na policijsko postajo. Filipinec se je zato odpravil na Policijsko postajo Ljubljana Center, kjer je vložil ovadbo.

Delavec naj bi izpovedal, da je bil tudi vodja izmene presenečen, da policista ovadbe nista sprejela že na kraju dogodka. Poklical ju je na postajo, kjer sta sestavila zapisnik o kazenski ovadbi, delavec pa je po dogodku poiskal tudi zdravniško pomoč v UKC Ljubljana.

Ob fizičnih posledicah napada še vedno trpi tudi psihične, saj vse od dogodka težko spi, zvečer ga je strah hoditi po ulicah, saj se boji, da bi ga kdo ponovno napadel. "Skrbi ga tudi za varnost filipinskih prijateljev, še posebej prijateljic," je dodal Lukić. Po tem, ko je delavec zgodbo in fotografije delil na družbenih omrežjih, se je izkazalo, da se je podobno isti dan in na isti lokaciji zgodilo še enemu filipinskemu delavcu.

Tuji delavci so vajeni vsakodnevnih žaljivk

Kot ob tem poudarjajo v Delavski svetovalnici, so tuji delavci v Sloveniji že vajeni vsakodnevnih žaljivk in drugih oblik verbalnega nadlegovanja, zlasti na sredstvih javnega prevoza, a doslej vsaj niso živeli v strahu pred fizičnimi napadi. Ta dogodek je njihov občutek varnosti močno omajal, so dodali.

Lukić je ob tem izpostavil neprimerno ravnanje policistov, ki naj tujega delavca ne bi jemala resno, saj nista želela prijeti napadalca niti sprejeti kazenske ovadbe. Prepričan je, da je bil Filipinec takšnega odnosa deležen tudi zato, ker je tujec. Policista naj bi mu celo svetovala, da zadevo preprosto pusti pri miru, je povedal in dodal, da bi od policije v takih primerih pričakovali vsaj, da se bo ustrezno in hitro odzvala.

Opozoril je še na odgovornost ljudi na najvišjih političnih funkcijah ter jih pozval, naj ne podpihujejo tovrstnega sovraštva in nestrpnosti, saj si nihče ne želi, da zadeve dodatno eskalirajo.

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KOMENTARJI82

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Duh8
13. 11. 2026 16.47
Slovenski delodajalci naj začnejo zaposlovati naše ljudi in naj jih primerno plačajo, pa teh težav ne bomo imeli.
Odgovori
0 0
Sirhakel77
13. 11. 2026 16.42
V bistvu članek malo zavaja, ker v Sloveniji ne bom rekel, da ni posameznih primerov nasilja nad tujci, ampak definitivni pa to ni vsakdanji pojav. Poleg tega me moti še to, da je tip potem še izjavi, da ga poleg njega skrbi tudi za prijatelje še posebej pa prijateljice ??? Kar redno spremljam novice pa roko na srce še nisem zasledil, da bi bile Filpinke redna tarča spolnega nasilja ali, da bi bila katera posiljena...
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+2
2 0
Free_Palestine
13. 11. 2026 16.41
Če bi vi dali plačo domačemu delavcu kot treba, nebi potrebovali Filipincev.
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+3
4 1
štajerc65
13. 11. 2026 16.40
V naslovu piše sredi noči, spodaj v članku pa sredi dne. Odločite se že kdaj je bilo.
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+2
3 1
štajerc65
13. 11. 2026 16.38
Informirana policista na kraju nista znala filipinsko, Filipinec ne slovensko tak da sta ga poslala na postajo kjer je verjetno pomagal prevajalec.
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+0
2 2
Vera in Bog
13. 11. 2026 16.35
Stop tujim delavcem. To znižuje plače domačinom !
Odgovori
-1
5 6
JApajaDAja
13. 11. 2026 16.37
tudi njim..kdo bo pa delal,če domačih ni ?
Odgovori
+2
3 1
UnknownIdentity
13. 11. 2026 16.32
Me prav zanima porkelo tega napadalca. Balkanizacija. Slovenija slovencem. Balkancom pa kovcek v roke pa ajmo nazaj na Jug.
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+4
4 0
Borec21
13. 11. 2026 16.32
Lukiču oladi malo da še ti ne dobiš pospešek v kraj z ć en sam zgagar
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+4
5 1
simurgh
13. 11. 2026 16.31
Filipinec je prišel sem delat in nikoli ne bo pripeljal družine... Zakaj se raje ni spravil na Albanca? Tej so problematični.
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+10
10 0
Anion6anion
13. 11. 2026 16.24
Ko bo Janša napotil tiste iz javne uprave na gradbišča , ne bomo več potrebovali delavcev iz tujine.
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+4
7 3
Gutenberg
13. 11. 2026 16.19
Prišla sta 'informirana' policista. Ali mogoče 'uniformirana'?
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+3
5 2
Free_Palestine
13. 11. 2026 16.39
Tudi tu so izgleda zaposlili Filipince.
Odgovori
+1
2 1
Jani.
13. 11. 2026 16.19
Ni se na pravega spravil. Problem so Romi in Albanci. Izkoriščanje po večini sociale in kriminal.
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+10
10 0
enapi
13. 11. 2026 16.17
Za izkoriščevalske gazde bo sds uvozil še več delovne sile iz tretjih držav. Pomnite. Zakon je že pripravljenn
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+1
6 5
Sonex
13. 11. 2026 16.17
informacije se vnasajo na vec razlicnih nacinov
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+3
3 0
misekmali
13. 11. 2026 16.16
Filipinski delavci so očitno novodobni sužnji, ki nosijo oz. oskrbijo lene domačine z hitro prehrano. In potem ta ista populacija gleda stran, ko pretepajo nedolžnega tujca,
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+3
5 2
Slinsson
13. 11. 2026 16.16
prvič slišim za informiranega policista 🤣
Odgovori
+4
6 2
r h
13. 11. 2026 16.15
luckyss.1 - a ti veš, da je več kot 1/2 socialcev tam zaradi lenobe in možnosti. To so karcinogene pike naše države, ki so preko sistema okužili celo državno telo, katero bo potem podleglo in bomo govorili kako mlada država je umrla po kratkotrajni bolezni.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
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