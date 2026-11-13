Moški sredi noči pretepel in davil filipinskega delavca

Kot je povedal Goran Lukić iz svetovalnice, je do omenjenega primera prišlo konec prejšnjega tedna pri eni od trgovin v bližini glavne železniške postaje v Ljubljani, kjer je moški sredi dne pretepel in davil mimoidočega filipinskega delavca. Ob tem mu je govoril, naj se vrne v svojo izvorno državo ali pa ga bo ubil, je izpoved delavca orisal Lukić.

Hkrati je izpostavil odziv filipinske skupnosti, saj je po njegovem izjemno pomembno, da ne ostanejo tiho, pač pa da upravičeno pričakujejo ustrezen odziv pristojnih organov. "Pri takšnih grozljivih dogodkih ne moremo pristati na to, da zadeve potihnejo," je dodal.

Napadeni filipinski delavec je o napadu takoj obvestil delodajalca, ki mu je zagotovil, da bo takoj poklical policijo. Ker policistov več kot pol ure ni bilo na kraj dogodka, jih je delavec nazadnje poklical še sam in sledil napadalcu, saj je želel preprečiti, da bi ta pobegnil pred prihodom policije. Na bližnjem gradbišču ga je moški znova skušal napasti, vendar so posredovali gradbeni delavci in ga fizično zadržali.

Šele po približno pol ure sta na kraj dogodka prispela uniformirana policista, ki jima je delavec pojasnil, kaj se je zgodilo, a po njegovih navedbah nista želela sprejeti kazenske ovadbe. Namesto tega sta ga po Lukićevih besedah napotila na policijsko postajo. Filipinec se je zato odpravil na Policijsko postajo Ljubljana Center, kjer je vložil ovadbo.

Delavec naj bi izpovedal, da je bil tudi vodja izmene presenečen, da policista ovadbe nista sprejela že na kraju dogodka. Poklical ju je na postajo, kjer sta sestavila zapisnik o kazenski ovadbi, delavec pa je po dogodku poiskal tudi zdravniško pomoč v UKC Ljubljana.

Ob fizičnih posledicah napada še vedno trpi tudi psihične, saj vse od dogodka težko spi, zvečer ga je strah hoditi po ulicah, saj se boji, da bi ga kdo ponovno napadel. "Skrbi ga tudi za varnost filipinskih prijateljev, še posebej prijateljic," je dodal Lukić. Po tem, ko je delavec zgodbo in fotografije delil na družbenih omrežjih, se je izkazalo, da se je podobno isti dan in na isti lokaciji zgodilo še enemu filipinskemu delavcu.