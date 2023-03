Moški, ki je na pregled spremljal drugo osebo, se je nekaj pred 4. uro zjutraj v prostorih urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana pričel razburjati in v predel obraza udaril zdravstvenega tehnika. Takoj so posredovali varnostniki, ki so moškega zadržali na kraju.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.