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Slovenija

Odprli most, ki povezuje Štepanjsko naselje in Nove Fužine

Ljubljana, 03. 11. 2026 18.56 pred 34 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Odprtje mostu Muste, ki povezuje Štepanjsko naselje in Nove Fužine

Nova brv čez Ljubljanico je povezala Štepanjsko naselje z Novimi Fužinami. Doživljajski most Muste je odprl ljubljanski župan Zoran Janković, zbrano množico je zabavala pevka Senidah. Iniciativa za Štepanjsko naselje pa ob tem opozarja na vprašanje smotrnosti večmilijonske naložbe in prioritet Mestne občine Ljubljana.

Projekt poleg dvonivojskega mostu vključuje še dva nova trga, paviljon z različnimi predvidenimi vsebinami in manjšo lokalno tržnico.

Nova povezava za pešce in kolesarje je za prebivalce obeh sosesk vsekakor dobrodošla. "Toda projekt, ki ga Mestna občina Ljubljana predstavlja kot "doživljajski most", odpira tudi povsem legitimno vprašanje: ali bi lahko isti cilj dosegli z manjšo naložbo in preostanek denarja namenili reševanju drugih težav, s katerimi se prebivalci vsakodnevno srečujemo," so zapisali v Iniciativi za Štepanjsko naselje (IŠN).

Leta 2024 je bila vrednost projekta v veljavnem občinskem proračunu ocenjena na 2,7 milijona evrov, predlog rebalansa pa je predvidel že 6,2 milijona evrov. Dnevnik je takrat poročal, da razlogi za tako veliko spremembo v predlogu niso bili navedeni. Januarja 2025 je MOL nato sklenila gradbeno pogodbo v vrednosti 4,85 milijona evrov. Po zadnjih podatkih občine je celotna naložba ocenjena na približno 5,3 milijona evrov z DDV. 

"Povečanje vrednosti MOL pojasnjuje z razširitvijo projekta in rastjo cen gradbenih materialov ter storitev. To niso več majhne razlike v ocenah. Govorimo o milijonih evrov javnega denarja," opozarjajo.

Medtem ko je občina za projekt Muste namenila več milijonov evrov, v Štepanjskem naselju po njihovih besedah ostajajo nerešene številne vsakodnevne težave prebivalcev, med drugim dotrajana osrednja aleja, pomanjkanje parkirnih mest ter neustrezno vzdrževanje javnih površin. "Korenine dreves so prebile betonska korita, na poteh so poškodbe, otroška igrišča so ponekod dotrajana, na klopeh pa manjkajo leseni deli. Čeprav je občina izvedla posamezna popravila, prebivalci še vedno opozarjamo na potrebo po celoviti prenovi osrednjih javnih površin." 

Uvedba plačljivega parkiranja v začetku leta 2026 je razgalila še eno veliko težavo – v naselju kritično primanjkuje parkirnih mest, še dodajajo v civilni iniciativi.

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most muste janković Štepanjsko naselje nove fužine

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odpisani zasedli vlado
03. 11. 2026 19.51
Če še morebiti balkanci enkrat izvolijo jankovića bo v fužinah nastalo letališče,da ga bodo njegovi balkanci od vućića naprej lažje obiskovali stroške pa seveda krije močvirje katero ni sposobno izvoliti solidnega župana.
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0 0
konc
03. 11. 2026 19.51
Koliko časa bo kaj trajalo, preden bo vse popisano in zasvinjano?
Odgovori
0 0
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