Moštvo 132. gorskega polka SV zmagalo na mednarodnem tekmovanju vojaških oddelkov

Tekmovanje se je začelo na strelišču v Mačkovcih, vojaške veščine in psihofizično pripravljenost pa so enote dokazovale še na Vaneči, okolici Puconcev in v Murski Soboti, je pojasnil vodja tekmovanja, višji praporščak Klemen Jaunig. Merili so se v psihični vzdržljivosti, poznavanju jedrske, radiološke, kemične in biološke zaščite, voditeljskih veščinah, potiskali težko vojaško vozilo z opremo, dajali prvo pomoč in prenašali ranjenca, prebredli reko in pri Vojašnici Murska Sobota opravili še bojni test telesne pripravljenosti in streljanje z zračno puško.

Sodelujoči oddelki tekmovalcev so bili sestavljeni iz poveljnika oddelka, dveh vodij skupin in šest vojakov strelcev. Med tekmovanjem so nosili s seboj 20 kilogramov opreme in peš premagali okrog 20 kilometrov hribovitega in ravninskega terena.

Prvo mesto in s tem naslov najboljšega oddelka Slovenske vojske je zasedel oddelek 132. gorskega polka 1. Brigade. Na širšem območju Murske Sobote je dva dni tekmovalo 12 vojaških ekip iz Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, ZDA in Slovenije ter oddelek civilnih policistov PU Murska Sobota.