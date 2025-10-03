Motnja erekcije: opozorilo telesa, ne razlog za zadrego

Moški se ob težavah z erekcijo pogosto izogibajo pogovoru z zdravnikom in rešitve raje poiščejo na črnem trgu. A nakup zdravil iz nepreverjenih virov je lahko izjemno nevaren. Takšni izdelki pogosto nimajo ustrezne kontrole kakovosti, vsebujejo lahko napačne ali škodljive sestavine, v kombinaciji z drugimi zdravili (npr. za srce) pa lahko povzročijo resne zaplete.

Ključen je pogovor z zdravnikom, saj lahko odkrije pravi vzrok težav – ne glede na to, ali je fiziološki, psihološki ali kombinacija obeh – in svetuje glede zdravljenja. Dokazano učinkovite učinkovine, ki se uporabljajo za zdravljenje težav z erekcijo, so na primer sildenafil, tadalafil, vardenafil in avanafil. Te so v Sloveniji na voljo le na recept. To ni birokratska ovira, temveč varnostni ukrep. Zdravnik mora namreč najprej preveriti, ali je zdravilo primerno za posameznika.

Pomembno je vedeti, da je motnja erekcije lahko posledica kakšne druge zdravstvene težave, ki prav tako potrebuje obravnavo. Moški, ki se odločijo za pogovor z zdravnikom, zato naredijo prvi korak k boljšemu zdravju – ne le k spolnemu, temveč tudi k splošnemu. Zdravljenje je lahko uspešno, če se začne pravočasno.