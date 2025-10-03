Svetli način
Motnja erekcije: opozorilo telesa, ne razlog za zadrego

Ljubljana, 03. 10. 2025 07.35 | Posodobljeno pred 11 dnevi

P.R.
Motnja erekcije ali erektilna disfunkcija je pogosta težava, ki prizadene moške vseh starosti, še posebno pa po 40. letu. Gre za nezmožnost doseči ali vzdrževati erekcijo, ki omogoča zadovoljiv spolni odnos. Čeprav se o tem redko govori, je to pogosto prvi znak drugih zdravstvenih težav – od bolezni srca in žilja, sladkorne bolezni in hormonskih motenj do depresije in nevroloških bolezni.

Erektilna disfunkcija

Moški se ob težavah z erekcijo pogosto izogibajo pogovoru z zdravnikom in rešitve raje poiščejo na črnem trgu. A nakup zdravil iz nepreverjenih virov je lahko izjemno nevaren. Takšni izdelki pogosto nimajo ustrezne kontrole kakovosti, vsebujejo lahko napačne ali škodljive sestavine, v kombinaciji z drugimi zdravili (npr. za srce) pa lahko povzročijo resne zaplete.

Ključen je pogovor z zdravnikom, saj lahko odkrije pravi vzrok težav – ne glede na to, ali je fiziološki, psihološki ali kombinacija obeh – in svetuje glede zdravljenja. Dokazano učinkovite učinkovine, ki se uporabljajo za zdravljenje težav z erekcijo, so na primer sildenafil, tadalafil, vardenafil in avanafil. Te so v Sloveniji na voljo le na recept. To ni birokratska ovira, temveč varnostni ukrep. Zdravnik mora namreč najprej preveriti, ali je zdravilo primerno za posameznika.

Pomembno je vedeti, da je motnja erekcije lahko posledica kakšne druge zdravstvene težave, ki prav tako potrebuje obravnavo. Moški, ki se odločijo za pogovor z zdravnikom, zato naredijo prvi korak k boljšemu zdravju – ne le k spolnemu, temveč tudi k splošnemu. Zdravljenje je lahko uspešno, če se začne pravočasno.

Ne tvegajte z nakupom tablet na črnem trgu in izdelkov, ki so v prosti prodaji. S tem tvegate več kot le neuspešen spolni odnos – ogrožate svoje zdravje. Raje se opogumite, naredite prvi korak in se pogovorite z zdravnikom.

Več koristnih informacij o motnji erekcije najdete na Midva.com.

Naročnik oglasne vsebine je Krka d.d.

