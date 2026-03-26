Slovenija

MNZ: Motnje pri oskrbi z gorivom trenutno nimajo vpliva na delo

Ljubljana, 26. 03. 2026 17.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)

Na Ministrstvu za notranje zadeve so v odgovoru na dopis Policijskega sindikata Slovenije glede motenj pri oskrbi z gorivom in posledic za prihod zaposlenih na delo pojasnili, da so na ministrstvu k obravnavi motenj pri oskrbi z gorivom pristopili že ob prvih zaznanih težavah.

"V vseh notranje organizacijskih enotah se je preverilo stanje glede morebitnih težav zaposlenih pri prihodu na delo. Vodje notranje organizacijskih enot težav niso zaznali, prav tako delovni proces v preteklih dneh zaradi pomanjkanja goriva ni bil moten. V primeru, da bi se morebitne težave pojavile, vodje organizacijo dela sproti ustrezno prilagajajo," so zapisali v pojasnilu.

Dodali so, da že dalj časa izvajajo aktivnosti za obvladovanje razmer. Pri tem so našteli stalno spremljanje razmere glede oskrbe, vzpostavitev stalnega stika s skrbnico pogodbe za dobavo goriv na ministrstvu za javno upravo, vspostavitev redne komunikacije s predstavniki MOL, kot navajajo pa so pripravili tudi na usmeritve glede točenja goriva. 

Preberi še Policijski sindikat: Motnje pri oskrbi z gorivom vplivajo na delo zaposlenih

"Sodelovali smo na sestanku na Ministrstvu za obrambo glede motenj ter redno sodelujemo s predstavniki naftnih trgovcev glede zagotovitve potrebnih količin goriva za izvajanje interventnih nalog s področja zagotavljanja varnosti, zdravja, zaščite in reševanja ter delovanja kritične infrastrukture, pripravili smo predlog za določitev prioritetnih točilnih mest za službena vozila na bencinskih servisih MOL in Petrol. Sočasno pripravljamo napotilo za racionalno organiziranje delovnih procesov (racionalna raba službenih vozil)."

Glede na navedeno ocenjujejo, da motnje pri oskrbi z gorivom trenutno nimajo vpliva na delo zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve, zato v tem trenutku ne vidijo potrebe po dodatnih ukrepih. Če bi se razmere spremenile, bomo ustrezno in pravočasno ukrepali.

gorivo mnz motnje policija

Inšpekcijski nadzor: Petrol na črpalke dovažal precej manj goriva

To nenavadno ime je izbral za svojega sina
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Kako se rešiti zaprtja
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Rocky 2
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
