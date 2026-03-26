MNZ: Motnje pri oskrbi z gorivom trenutno nimajo vpliva na delo

"V vseh notranje organizacijskih enotah se je preverilo stanje glede morebitnih težav zaposlenih pri prihodu na delo. Vodje notranje organizacijskih enot težav niso zaznali, prav tako delovni proces v preteklih dneh zaradi pomanjkanja goriva ni bil moten. V primeru, da bi se morebitne težave pojavile, vodje organizacijo dela sproti ustrezno prilagajajo," so zapisali v pojasnilu.
Dodali so, da že dalj časa izvajajo aktivnosti za obvladovanje razmer. Pri tem so našteli stalno spremljanje razmere glede oskrbe, vzpostavitev stalnega stika s skrbnico pogodbe za dobavo goriv na ministrstvu za javno upravo, vspostavitev redne komunikacije s predstavniki MOL, kot navajajo pa so pripravili tudi na usmeritve glede točenja goriva.
"Sodelovali smo na sestanku na Ministrstvu za obrambo glede motenj ter redno sodelujemo s predstavniki naftnih trgovcev glede zagotovitve potrebnih količin goriva za izvajanje interventnih nalog s področja zagotavljanja varnosti, zdravja, zaščite in reševanja ter delovanja kritične infrastrukture, pripravili smo predlog za določitev prioritetnih točilnih mest za službena vozila na bencinskih servisih MOL in Petrol. Sočasno pripravljamo napotilo za racionalno organiziranje delovnih procesov (racionalna raba službenih vozil)."
Glede na navedeno ocenjujejo, da motnje pri oskrbi z gorivom trenutno nimajo vpliva na delo zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve, zato v tem trenutku ne vidijo potrebe po dodatnih ukrepih. Če bi se razmere spremenile, bomo ustrezno in pravočasno ukrepali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.