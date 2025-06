Neobičajna radarska slika: kaj je vzrok za ravno linijo padavin?

Iz zakasnitve odbitega valovanja radar izračuna oddaljenost objekta od antene, iz jakosti valovanja se določi število in velikost padavinskih delcev v oblaku. Radar je narejen tako, da najboljše vidi delce, ki imajo premer nekaj centimetrov. To seveda ni naključje, saj takšnemu premeru ustrezajo zrna toče in prav točonosni oblaki imajo največjo radarsko odbojnost. Iz več zaporednih radarskih slik lahko nato dobimo animacijo padavin, s pomočjo katere lahko ocenimo, kdaj bodo padavine prišle do nas. Razberemo lahko tudi, ali se padavine na poti krepijo ali slabijo.