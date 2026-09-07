Motnje v delovanju mobilnega in fiksnega omrežja A1

Uporabniki omrežja A1 poročajo, da jim nekatere storitve, denimo klici in pošiljanje sporočil, ne delujejo. Na A1 so nam potrdili, da prihaja do motenj v delovanju njihovega omrežja. "Naše ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje."

Večji izpad omrežja A1 se je zgodil tudi konec februarja, ko so bile težave po vsej državi. Takrat je bil razlog napaka v delovanju omrežnih elementov v podatkovnem centru. Težave so obenem imeli tudi uporabniki ponudnikov storitev mobilne telefonije, ki ponujajo storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in HoT. V manjšem obsegu tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja.