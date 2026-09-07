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Slovenija

Motnje v delovanju mobilnega in fiksnega omrežja A1

Ljubljana, 07. 09. 2026 17.11 pred 47 minutami 1 min branja 20

Avtor:
N.L.
A1

Na območju celotne Slovenije prihaja do motenj v delovanju mobilnega in fiksnega omrežja A1. Kot so nam odgovorili s podjetja, napako intenzivno odpravljajo.

Uporabniki omrežja A1 poročajo, da jim nekatere storitve, denimo klici in pošiljanje sporočil, ne delujejo. Na A1 so nam potrdili, da prihaja do motenj v delovanju njihovega omrežja. "Naše ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje."

Težave pri A1
Težave pri A1
FOTO: Posnetek zaslona
Preberi še Za izpad naj bi bila kriva napaka v podatkovnem centru

Večji izpad omrežja A1 se je zgodil tudi konec februarja, ko so bile težave po vsej državi. Takrat je bil razlog napaka v delovanju omrežnih elementov v podatkovnem centru. Težave so obenem imeli tudi uporabniki ponudnikov storitev mobilne telefonije, ki ponujajo storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in HoT. V manjšem obsegu tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja.

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KOMENTARJI20

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Tromblic
07. 09. 2026 18.00
Haha, pri članku "sprememba pri ogledu nazaj...", pa komentarji zaklenjeni. Le zakaj.
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0 0
nomis1
07. 09. 2026 17.53
cez pol ure pa bom na "obveznih oglasih za nazaj" na vaši TV videl jurija zrneca kako hvali A1.... 🤣🤣🤣
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+3
4 1
amabO
07. 09. 2026 17.52
Na A1 imajo vedno več težav z izpadi.Sm spada tud HOT.
Odgovori
-1
0 1
metaloh
07. 09. 2026 17.47
Zahvalte se Rusom, ..enako se je zgodilo v naši firmi..
Odgovori
+2
4 2
300 let do specialista
07. 09. 2026 17.47
Res je, eden mi je danea iz pašete skočil.
Odgovori
+3
4 1
Alexsander6
07. 09. 2026 17.38
Vi imate skoz nekaj. Zaprite poslovanje,ker vaše usluge ne delujejo in samo ožemajo Slovence. A1 najslabši oprater od vseh.
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+3
6 3
Ricinus
07. 09. 2026 17.36
A je to pogosto? Grem na A1, #odklop
Odgovori
+6
6 0
kleinek
07. 09. 2026 17.35
spet!
Odgovori
+4
5 1
flojdi
07. 09. 2026 17.34
.no ..dobro da vem..ceprav ne vem tocno zakaj.
Odgovori
+0
1 1
tianot
07. 09. 2026 17.33
Zrnec je kriv🤣
Odgovori
+4
4 0
apage
07. 09. 2026 17.30
haha ravno prej sem napisal, da meni na krku dela. Cisto normalno sem v konobin koristim podatke. Ocitno A1 HR dela, Slovenski pa ne 😅
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+6
6 0
Ancistrus
07. 09. 2026 17.27
Tega bo vedno več. Kodo programerjem piše UI, ko pride do napake pa se ta istemu programe
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+5
5 0
Ancistrus
07. 09. 2026 17.27
...rju ne sanja kje in kako to popraviti.
Odgovori
+2
2 0
theviconelj
07. 09. 2026 17.27
Sprožil prenos na Telekom Slovenije.
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-1
2 3
Nekjenasredi
07. 09. 2026 17.25
če bom horel prekinit akcijski aneks za polovico naročnine mi bodo pa za eno leto narocnine poracunali ....
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+7
7 0
PIKAPOLONICA1994
07. 09. 2026 17.18
Že dve leti nisem njihov uporabnik, hvala bogu...
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+3
6 3
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