Motnje v delovanju nekaterih družbenih omrežij

Uporabniki nekaterih družbenih omrežij, med katerimi so tudi Facebook, Messenger, Instagram in WhatsApp, se soočajo s težavami pri njihovi uporabi. Ob poskusu dostopa do teh družbenih omrežij se namreč pojavi obvestilo: "Do tega spletnega mesta ni mogoče dostopati." Facebook je medtem že sporočil, da se zavedajo težav in da se jih trudijo odpraviti.

icon-expand Težave pri delovanju družbenih omrežij. FOTO: AP Na več družbenih omrežjih se pojavljajo težave v delovanju spletnih strani. Tako so trenutno nedosegljiva omrežja Facebook, Messenger, Instagram in WhatsApp. Težave se pojavljajo tudi pri pošiljanju sporočil. Motnje so se pojavile v zadnji uri, o težavah pa poročajo iz številnih držav po svetu. Kot poročajo tuji mediji, o motnjah v delovanju družbenega omrežja WhatsApp poroča več kot 46 tisoč ljudi, s Facebookom ima težave več kot 36 tisoč, z Instagramom pa več kot 21 tisoč uporabnikov. Pri Facebooku je bilo medtem več kot 76 odstotkov poročil povezanih s spletnim mestom, 14 odstotkov pa jih je bilo povezanih z aplikacijo, pri uporabi Instagrama pa je imela kar polovica uporabnikov težavo z aplikacijo, 26 odstotkov s strežnikom, 24 odstotkov pa s spletnim mestom. Facebook je medtem že sporočil, da se zavedajo težav in se jih trudijo odpraviti.