Moto klinika se seli na novo lokacijo!

Zdaj pa smo v DR Moto že trije postarani mački, ki se še vedno ukvarjamo s svetovanjem in strokovno pomočjo našim najboljšim strankam; motoristkam, motoristom in vsem, ki bi in bodo to še postali. Naša mala motoklinika ni več mala. Postala ja Naša velika klinika DR Moto na novem naslovu TRŽAŠKA CESTA 3A, 1360 VRHNIKA.

Ordinacija posluje brez čakalnih vrst, z vrhunskimi storitvami in odličnimi cenami. Svoje znanje smo razširili in postali tudi vespadohtarji. Naši strokovni ekipi se je pridružil motodohtar Sašo, ki je specializacijo in vse teste opravil z odliko. Anja ostaja vodja ordinacije, Matjaž pa je dobil svojo pisalno mizo z računalnikom.

Ordinacija se je povečala tudi v smislu povečane ponudbe motornih koles, trikolesnikov in scooterjev.

Vespa; legendarna italijanska znamka, ki je v samem svetovnem vrhu ponudbe mestnih scooterjev.