Motor, kolo in vroče debate o politiki: predsedniški kandidati osebno

Anže Logar. V tivolski park je prikolesaril. "Jaz sem vedno na kolesu, ne glede na to, kakšno vreme je, zato tudi imam dve kolesi," je povedal. Nataša Pirc Musar, zagrizena motoristka, pravi: "Če pride finska predsednica vlade v Slovenijo, jo povabim, da se bo z menoj peljala z motorjem." In eno najljubših opravil Milana Brgleza? "Vsaj kavo lahko skuham, če sem doma," je povedal in dodal, da se včasih potrudi tudi s kosilom.

Ne le za kuhanje, Anže Logar je bil talentiran za marsikaj, pripoveduje njegov prijatelj iz otroštva Peter Lavrih. "Enkrat pri pouku riše, riše, pa mi da list. Peter, to je pa zate. In je narisal mimogrede, v nekaj minutah, krasen portret. Še danes ga imamo v dnevni sobi."

V Vili Bled je freska njegovega dedka Slavka Pengova z motivom narodnoosvobodilnega boja. Ko je Logar kot zunanji minister gostil ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea, je bila zakrita. "Veste, da sploh ne vem, da se je kaj takega zgodilo? " odgovori na vprašanje, ali je dedka takrat zatajil. Kako pa to komentira danes, ko ve, da je bila zakrita? "Ne zdi se mi prav, da je freska zakrita, to je naša dediščina," pravi.