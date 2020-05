Motorist po avtocesti s kar 250 kilometri na uro

S Policijske uprave Kranj poročajo, da znova beležijo številne prekoračitve hitrosti na gorenjski avtocesti. Včeraj čez dan so ugotovili 27 kršitev. "Med njimi sta bila voznik osebnega avtomobila s 197 km/h in motorist s kar 250 km/h. V obeh primerih gre za hitrosti, ki jih voznik ni sposoben obvladati, če do česa pride," je zapisal predstavnik PU Kranj Bojan Kos .

"Tudi sicer tak voznik volan ali krmilo bolj kot ne samo drži in ne dela nič drugega kot, torej, 'samo' vozi naravnost in mimo drugih soudeležencev, ki so lahko potencialne žrtve takega norenja," je opozoril Kos. "Verjamemo, da nihče od teh prehitrih voznikov ni razmišljal, da na avtocesto občasno zaidejo tudi živali in v takem primeru to ne bo usodno samo za žival, pač pa tudi zanje. In samo upamo lahko, da se v nesreči ne znajdejo še drugi povsem nedolžni udeleženci. Prosimo, izogibajte se takim dejanjem in upoštevajte, da je voznik tisti, ki najbolj vpliva na varnost v prometu, in tisti faktor, ki tudi nosi največjo mero tveganja. Kdor tega ne razume, naj uporablja javni prevoz," je še jasen Kos.