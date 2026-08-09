Motorist trčil v srno, padel in si zlomil več reber in ramo

Nesreča se je zgodila nekaj pred 23. uro, ko se je 61-letnik peljal iz Kopra proti Šmarjam. Med vožnjo mu je z desne strani pred motor pritekla srna, v katero je trčil in nato padel.
Motorist si je pri padcu zlomil več reber in ramo. Reševalci so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, cesta pa je bila krajši čas zaprta.
Srna, v katero je voznik trčil, je na kraju poginila, o tem so obvestili pristojne službe, so sporočili s Policijske uprave Koper.
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