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Motorist trčil v srno, padel in si zlomil več reber in ramo

Koper, 09. 08. 2026 14.03 pred enim dnevom 1 min branja 40

Avtor:
N.L.
Trikotnik

V soboto zvečer se je na Šmarski cesti v Kopru zgodila prometna nesreča, v kateri je motorist med vožnjo trčil v srno in padel po vozišču. 61-letni Hrvat se je ob tem huje poškodoval.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 23. uro, ko se je 61-letnik peljal iz Kopra proti Šmarjam. Med vožnjo mu je z desne strani pred motor pritekla srna, v katero je trčil in nato padel.

Motorist si je pri padcu zlomil več reber in ramo. Reševalci so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, cesta pa je bila krajši čas zaprta.

Srna, v katero je voznik trčil, je na kraju poginila, o tem so obvestili pristojne službe, so sporočili s Policijske uprave Koper.

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KOMENTARJI40

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Smuuki
10. 08. 2026 14.04
Naj zdravljenje plačajo nevladniki ki preprečujejo lovcem odločanje, odstrel. Odgovornost bi jih streznila
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
10. 08. 2026 13.52
Morda pa je preveč divjadi ali pa preveč zveri ki divjad preganjajo? Normalno je da srna beži pred plenilcem. Številni povozi to potrjujejo. Lovec na varen način izvrši odvzem divjadi v gozdu. Zveri nagonsko žrtev lovijo. Rezultat pa statistika nesreč iz tega naslova. Ker so se pojavili nvo ji ljubiteljev živali so odvzeli moč odločanja lovcem. Z rezultatom mi pa nihče zadovoljen. Kdor leži trajno poškodovan pa itak ni imel možnosti odločanja. Zdaj predstavlja samo kolateralno škodo poiskusov nevladnikov. Nevladniki brez odgovornosti povzročajo škodo v breme davkoplačevalcem. Posamezniki kot žrtve pa niso vredni omembe. Napišemo neprilagojena hitrost in gremo dalje. Statistika pa kaže negativne rezultate napačnih odločitev. Do kdaj se sprašujem
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+1
1 0
M_teoretik
09. 08. 2026 20.54
Ko bo naslednji blagoslov motoristov v Mirni peči, naj še divjad blagoslovijo!?
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
09. 08. 2026 20.51
Boga!!
Odgovori
-2
1 3
Senzor
09. 08. 2026 18.02
Divjad ima več pravic, kot človek. Lovcem je prepovedano delovati v korist človeka.
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+8
9 1
txoxnxy
09. 08. 2026 18.01
Pogrešam ključni podatek ali je motorist vozil z neprilagojeno hitrostjo ali se je srna sprehajala z nedovoljeno hitrostjo in čigave narodnosti je bila ?
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-6
1 7
Smuuki
10. 08. 2026 13.57
Stalen izgovor za napačne odločitve. Neprilagojena hitrost. Zlagan argument. Divjad v begu pred plenilcem panično beži. Ne more biti drugače. Lovec to naredi na drugačen mnogo bolj varen način. Strel iz preže in v trenutku je konec. Samo v razmislek. V obeh primerih srne ni več. Temu se tudi nevladniki niso izognili s svojim ljubiteljskim izumom. Stisk zob v sapnik je humano. Strel je nehuman. Kdo to verjame? Jaz ne
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+1
1 0
Sir Oliver
09. 08. 2026 16.51
Uboga srna.
Odgovori
-3
3 6
koral45
09. 08. 2026 21.48
Sir, ampak ona je odrešena, ti boš pa mogoče še dolgo trpel.
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+3
3 0
Watcherman
09. 08. 2026 16.09
Vedno je treba v naprej predvidevati tam,ko je nevarnost to lahko vsak vidi,ko se pelje kje je nevarnost za divje živali zmanjša se hitrost in bolj pozorno se opazuje okolico čisto enostavno in s tem varno.Lp
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-2
6 8
jablan
09. 08. 2026 20.00
sem vozil 40 kjer je omejitev 50 pa je skocila pred mene ne preveč pametovat
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+4
4 0
Watcherman
09. 08. 2026 15.33
Veste sploh,da je treba biti previden pri vožnji na cesti ob gozdovih in travnikih z drevesi na nevarnost divjih živali tudi,če ni opozorilne table za nevarnost teh živali očitno,da ne?.Lp
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+2
9 7
Medo888
09. 08. 2026 15.39
Ma pojma nimajo pa objestni so eni zelo
Odgovori
+2
7 5
Red October
09. 08. 2026 15.42
Wačer, ja najbolj, da motor rinem ob sebi vsakič, ko se pripeljem do gozda ob cesti. Kje ti spiš, da te ne ukradejo, res.
Odgovori
-3
6 9
Watcherman
09. 08. 2026 16.05
Kje to piše samo hitrost prilagodiš do 60km na uro?.
Odgovori
+1
6 5
Watcherman
09. 08. 2026 16.11
+++++
Odgovori
-1
2 3
Gutenberg
09. 08. 2026 17.11
Včasih je tudi 60 preveč. Sošolc je s slabih 69 eno zbil z desno lučjo, druga mu je pa z glavo v vrata butnila. Tekle so pa tri čez cesto ...
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+3
4 1
Vera in Bog
09. 08. 2026 15.30
Po zaslugi levih imajo živali več pravic kot človek 🤣🤣🎚️🎚️
Odgovori
-2
10 12
Toti glih
09. 08. 2026 15.34
Ste lahko še bolj obsedeni z JJ jem?
Odgovori
+3
8 5
BrezPitt
09. 08. 2026 17.28
Po zaslugi jj desnuharji ne rabijo možganov, ker jajo misli namesto njih.
Odgovori
-5
4 9
LinaAnil
09. 08. 2026 15.28
Uboga srna
Odgovori
+3
9 6
bohinj je zakon
09. 08. 2026 15.23
Se je že zgodilo. Na srečo......par metrov pred mano stekla čez cesto. Bizovik. Ne moreš verjeti. Skoraj v Ljubljani.
Odgovori
+9
9 0
Medo888
09. 08. 2026 15.21
Uboga srna
Odgovori
+1
8 7
Medo888
09. 08. 2026 15.21
Kaj pa nori počasi naj se pelje pa bo imel celo glavo in rebra
Odgovori
+2
7 5
Watcherman
09. 08. 2026 15.20
Kako neumni so vozniki,ki se vozijo hitro tam,ko je nevarnost za divje živali na ali ob cesti enkrat mi je eden celo izjavil,da je treba biti previden samo,če je opozorilna tabla za nevarnost divjih živali drugače pa,da ne o bože.Lp
Odgovori
+1
5 4
ce.ce
09. 08. 2026 15.12
boga srna
Odgovori
+1
9 8
Justice4all
09. 08. 2026 15.10
Pričakujem komentar da je kriv JJ
Odgovori
-7
3 10
Brus1234
09. 08. 2026 15.15
Ok kriv je Janez Jelen, a si zadovoljen?
Odgovori
+2
6 4
Toti glih
09. 08. 2026 15.35
Za motorista in srno ni kriv, je pa kriv, da si ti neuravnovešen
Odgovori
+5
7 2
BrezPitt
09. 08. 2026 17.29
Za njegovo sekto, da je tako mentalno oslabljena prav gotovo.
Odgovori
-1
2 3
Smuuki
10. 08. 2026 13.58
No morda stevanovič
Odgovori
0 0
čevapgpt
09. 08. 2026 14.50
boga srna
Odgovori
+1
9 8
2fast4
09. 08. 2026 14.39
In to je za naslovnico...noro
Odgovori
+6
11 5
HUSO BOSS
09. 08. 2026 14.34
GLEDE NA TO DA SE DIVJAD PONAVADI PREMIKA V VEČERNEM ČASU JE PAMETNO ZVEČER VOZITI ZA AVTI,ČE GRE ŽE ČEZ DA NABAŠE V AVTO
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+8
12 4
Pinokio
09. 08. 2026 14.58
Ne moreš izbirati časa, kdaj bo divjad skočila čez cesto. Niti ne izbira v koga bo skočila.
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+1
6 5
Smuuki
10. 08. 2026 14.02
Kadar je volk, ris, šakal lačen začne loviti plen. Očitno jih ujamejo dovolj da preživijo. Kar nekaj si jih skuša rešiti življenje z begom preko ceste kjer jih ujame vozilo. Nekaj tisoč povoza beležimo letno. Koliko kg mesa je to maj si vsak sam izračuna. Po mnenju nevladnikov zveri še ni dovolj in so zaščitene. Nihče ne ve zakaj. Kormorani delajo škodo ribištvu pa so tudi zaščitena vrsta. Lovci ne odločajo o nikomur več. Nevladniki so postali nad zakonom. Čista zmaga
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0 0
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