Motoristi na mejnem prehodu lahko prehitijo kolono

Mnoge voznike avtomobilov prehitevanje motoristov med čakanjem na prehod meje jezi, a neupravičeno. Poleg tega, da je mirovanje na soncu za motoriste lahko nevarno zaradi vročine, zakon prehitevanja kolon na mejih prehodih ne kategorizira kot prekršek.

icon-expand "Motoristi naj za svojo varnost poskrbijo z uporabo dobre zaščitne opreme." FOTO: Shutterstock

Čeprav za motorno kolo veljajo ista pravila prehitevanja kot za vsa ostala motorna vozila v cestnem prometu, pri prehitevanju kolone na mejnih prehodih poznamo izjeme. Pravila so določena v 50., 51. in 52. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. 'Gre za vožnjo mimo stoječe kolone' "V 53. členu navedenega Zakona so navedena tudi pravila vožnje mimo, ki so prav tako enaka kot pri osebnih avtomobilih," je povedala višja policijska inšpektoricaMaja Ciperle Adlešičin dodala, da za enosledna vozila obstaja izjema.

Ta je predpisana v 4. odstavku, kjer je določeno, da lahko voznik enoslednega vozila, če je kolona vozil ustavljena na smernem vozišču in je na njem dovolj prostora, s primerno hitrostjo in pazljivostjo vozi mimo ustavljenega vozila ali kolone vozil po desni strani. Izjema ne velja, kadar so se vozila v koloni ustavila pred križiščem. Ker pri mejnem prehodu ne gre za križišče je vožnja mimo stoječe kolone dovoljena. Kadar so vozila v koloni ustavljena na križišču, morajo vozniki motorjev, tako kot avtomobili, počakati na svojem mestu v koloni. Motoristi se tako pri semaforiziranem križišču ob rdeči luči ne smejo pripeljati do začetka kolone. "V skladu z določbami 53. člena ZPrCP to ni dovoljeno," so potrdili iz policije.

icon-expand Za enosledna vozila obstaja izjema.

Ali je zapiranje poti motoristom kaznivo? Kljub temu, da vozniki motorjev lahko prehitijo kolono vozil, se zgodi, da mu kakšen avtomobil namenoma želi zapreti pot. To početje je ne le nevarno, tako za voznika motorja kot voznika avtomobila, pač pa se lahko ob kršitvi cestno-prometnih predpisov tudi kaznuje. "Seveda se pri takem početju voznika osebnega avtomobila ugotavlja katero kršitev cestno-prometnih predpisov je voznik storil in se mu na podlagi ugotovitev izreče ustrezna sankcija," je povedala Ciperle Adlešičeva.

Varno prehitevanje in kazni ob kršenju

1. Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti dovolj prostora. S prehitevanjem ne sme ovirati udeleženca cestnega prometa, ki ga prehiteva.

2. Pred prehitevanjem vozila, ki vozi pred njim po istem prometnem pasu, mora dati voznik predpisan znak, nato pa ga na primerni bočni razdalji prehiteti. Prehiteti mora brez oklevanja, po končanem prehitevanju pa se mora, razen na smernem vozišču z dvema ali več prometnimi pasovi čim prej vrniti na izhodiščni prometni pas.

3. Na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima pasovoma sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še drugo vozilo ali drugega udeleženca cestnega prometa, ostati na prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s tem ne ovira hitrejših vozil, ki se mu približujejo od zadaj.

4. Voznik prehitevanega vozila ne sme povečevati hitrosti. Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu robu vozišča in s svojim ravnanjem omogočiti vozniku, ki prehiteva čimprejšnjo zaključitev prehitevanja. Z globo 80 evrovse kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, razen voznika iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega odstavka tega člena.

'Motoristi naj za svojo varnost poskrbijo z uporabo dobre zaščitne opreme' Od motoristične opreme je zakonsko predpisana samo varnostna čelada. "Vendar pa na policiji svetujemo, da motoristi poskrbijo za svojo varnost z uporabo dobre zaščitne opreme," pravi Ciperle Adlešičeva in dodaja, da med opremo sodijo zaščitna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice. Na policiji priporočajo, da je oprema "v živahnih ter opaznih barvah, da jih lahko drugi udeleženci lažje in hitreje opazijo". In čeprav ta ni prepovedana, tudi vožnje v kratkih hlačah in sandalih ne priporočajo.

icon-expand "Vožnje v kratkih hlačah in sandalih ne priporočamo, čeprav to ni prepovedano," pravijo iz policije. FOTO: Shutterstock