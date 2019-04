Motoristi se vračajo na ceste, Darsova brezplačna usposabljanja polno zasedena

Začetek motoristične sezone skriva številne pasti. Hladen asfalt in morebitne poškodbe na vozišču, ki so posledica zime, so lahko skupaj z nepazljivostjo vzrok za padec ali prometno nesrečo. Zraven dodajmo še ščepec zimske okorelosti našega telesa in mimogrede lahko pride do tragičnega izida.

Motoristi spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, saj je tveganje za smrt pri njihovi vožnji 50-krat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom, opozarjajo na Družbi za avtoceste RS (Dars).

Danes so tako v njihovi avtocestni bazi v Postojni že četrto leto organizirali prvo od skupno štirih letošnjih pomladnih brezplačnih usposabljanj za motoriste.