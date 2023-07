Mož, od katerega je odvisna prihodnost JEK 2

Danijel Levičar je v energetskih krogih čedalje bolj pomemben igralec in "otrok" Nuklearne elektrarne Krško z izkušnjami v javni upravi. Leta 2013 je denimo že vodil Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo pod ministrico Alenko Bratušek . Je tudi tesno vpet v načrtovanje JEK 2 in poznavalec energetskega trga ter jedrskih tehnologij. Čeprav na vratih njegove pisarne piše poslovni direktor Gen energije, smo se z njim pogovarjali, kot bi bili že avgusta, ko bo zasedel vlogo državnega sekretarja za jedrsko energijo.

To je celotna dobava komponent, storitev, da se projekt izvaja v časovnem roku. Tipičen primer takšne pomanjkljivosti v Evropi trenutno so težke komponente. Torej, kako v železarni izdelati reaktorsko posodo, ki tehta več kot 500 ton, pa uparjalniki. Takšne dele je treba naročiti vsaj tri do štiri leta prej, preden se sploh začnejo dela na gradbišču. To je včasih industrija v Evropi znala, a so zdaj nekoliko pozabili na te spretnosti. Ta del energetsko intenzivne industrije smo v preteklosti selili na Kitajsko, v Korejo, na Japonsko. Tam so še te kapacitete, čeprav smo, ko smo šli na ogled za izbiro tehnologije in potencialnega dobavitelja, ugotovili, da tudi Francozi že razpolagajo z dovolj robustnimi dobavnimi verigami. Koristijo jih za svoj program, pa tudi za britanski Hinkley point.

Iz mednarodnih izkušenj, ki smo jih pregledali v pripravi na izgradnjo JEK 2, smo imeli kar nekaj učnih ur. V deželah, kjer imajo jedrski program dobro razvit – tipičen primer sta Južna Koreja ali Kitajska – imajo razvit dober in zrel dizajn, vzpostavljene dobavne verige, da se elektrarne preprosto kopirajo. Posledica tega pa je, da izvajajo projekte znotraj časovnih in finančnih okvirov. V Evropi, zahodnem svetu, je bila v zadnjih 30 letih luknja. S temi prvimi projekti, recimo francoski Flamanville ali finski Olkiluoto 3, pa skrbijo, da se bodo znova vzpostavile dobavne verige, da se bosta znova vzpostavila znanje in kader. Računamo, da bomo te novo vzpostavljene dobavne verige, to znanje, izkoristili tudi mi. S tem bomo lažje zagotovili, da bo projekt ostal znotraj časovnih in finančnih okvirov.

Kako je pri nas s kadrom, ga imamo dovolj, da se lotimo tako zapletenega projekta?

Vsak tak projekt, sploh pa izgradnja jedrske elektrarne, jasno, da prinese s seboj tudi težave. Modrost vsakega investitorja je, da se iz otroških bolezni predhodnih investitorjev nekaj nauči in da se, po domače povedano, cepiš proti takim boleznim. Znotraj Gen energije namensko izvajamo program zato, da se iz teh napak učimo in da se jim bomo po najboljših močeh tudi izognili.

Veliko je dilem. Najprej je izbira tehnologije. Potem je še izbira proizvodne moči. Oboje seveda odločilno vpliva na ceno.

Jedrsko področje napreduje, se razvija, prihajajo nove generacije jedrskih reaktorjev. Večina reaktorjev, ki trenutno obratujejo, je druge generacije. Na trgu pa se že ponujajo reaktorji tretje generacije in tretje plus. Razlika med drugo in tretjo je predvsem v varnostnih sistemih in nadgradnjah, kar pomeni, da so novi reaktorji boljši pri varnosti in proizvodnji električne energije. Imajo pasivne sisteme, ki v nepredvidenih situacijah ne potrebujejo zunanjega napajanja (kot denimo JE v Fukušimi), ampak izkoriščajo fizikalne zakone gravitacije.

Kakšne tehnologije bi bile za Slovenijo bile primerne?

Tehnologija, ki je sprejeta za našo lokacijo, je tako imenovan tlačnovodni tip reaktorja. Trenutno predstavljajo vsaj 70 odstotkov vseh obratujočih jedrskih elektrarn. Tudi NEK je tlačnovodni tip reaktorja. Gre za najbolj preizkušeno tehnologijo, s katero imamo tudi mi več kot 40 let izkušenj, tudi v svetu so to daleč najvarnejši reaktorji. Pomembno je tudi dejstvo, da so na trgu danes najbolj dosegljivi ravno ti tipi reaktorjev. Ko se odločamo o tem, kaj bi bil na naši lokaciji najbolj primeren tip reaktorja, govorimo o tlačnovodnem. Takšnem, ki je dosegljiv in komercialno dobavljiv na trgu.

Verjetno pri izbiri tehnologije ne boste razmišljali o nekih inovativnih nadgradnjah? Znano je, da tovrstne odločitve lahko tudi podvojijo ceno?

Pri nas govorimo le o preverjenih tehnologijah in neke že imajo referenčno elektrarno. To pomeni, da elektrarne že stojijo in se replicirajo. Tipičen primer je jedrska elektrarna Hinkley point C (prva nova jedrska elektrarna v Veliki Britaniji po več kot 20 letih), kjer gradijo dve enoti hkrati. Druga enota se zaradi izkušenj gradi dvajset odstotkov hitreje in s petino nižjimi stroški. Na to računamo tudi v Sloveniji, glede na to, kakšne resurse sploh imamo.