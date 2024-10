Kirurg na Škotskem možganski tumor odstrani skozi obrvi pacientov

Anastasios Giamouriadis iz Aberdeena na Škotskem je kot glavno prednost takega posega izpostavil hitrejše okrevanje, saj bolniki ostanejo le z majhno brazgotino in podočnjakom.

Tehnika Giamouriadisa sicer ni nova, jo je pa sam prilagodil tako, da pacient ostane z izjemno majhno brazgotino. Po preteklih metodah, ki so tumor prav tako odstranjevali s predela okoli obrvi, so namreč pacienti lahko ostali z brazgotino čez celotno čelo.

Operacijo lahko opravijo v treh urah, v naslednjih 24 urah pa se lahko bolniki vrnejo domov, čez nekaj dni tudi na delo. "Tehnika omogoča, da se pacienti zbudijo takoj po posegu in nato hitreje in lažje okrevajo," je za SkyNews dejal Giamouriadis, ki je doslej tak poseg izvedel pri 48 bolnikih. "Ne vemo, da bi še kje drugje na svetu uspeli na tak način odstraniti tako velike tumorje, kot smo jih mi." Nekateri tumorji lahko dosežejo tudi velikost jabolka.

Nevrokirurg in Doreen Adams, ki je prestala operacijo

75-letna Doreen Adams je prestala obe vrsti posegov. Po kraniotomiji je imela več pooperativnih zapletov, okrevanje pa je bilo dolgotrajno. Operacijo je morala ponoviti, tokrat so ji poseg opravili z manj invazivno metodo preko obrvi. "Dva dni po operaciji sem bila odpuščena iz bolnišnice in se kmalu vrnila v normalno življenje in aktivnosti."