Vrnitev krav, nato pa odškodnina in pregon inšpektorice?

Veseli smo, da je ministrstvo ugodilo naši pritožbi, da je bil odvzem živali nezakonit, nam ob prihodu pove Timotej Možgan in pokaže nov prostor za krave, ki so ga pred kratkim dokončali.

Danes pa je predlagal še, da inšpektor, ki je prevzel zadevo, v kratkem opravi ustno obravnavo. " Predlagam, da bi se dobili na kraju samem, pri gospodu Rudiju Možganu, tam pogledali stanje in da se potem v primeru, da je potrebno, izda kakršna koli ureditvena odločba za odpravo kakšne pomanjkljivosti in se živali vrnejo v rejo."

"To je nek sistem odprte štale, da če bodo tla razmočena in bo deževje, bodo one samo v tem boksu. Po potrebi pa na zunanjem izpustu – odvisno, koliko živali bo, da ima vsaka dovolj veliko kvadraturo. Ko bo suho, se bodo pasle. Ne bodo samo pašne živali, morale bodo biti tudi delno ohlevljene."

Inšpektorica je kmetu med drugim očitala, da so živali zgrbljene, da šepajo in da imajo mastitis, pa tudi, da so stale v blatu. To se ne bo ponovilo, zatrjuje Možgan. "V ta namen smo izkopali ponikalnico za hribom in vsa voda, ki priteče dol, jo bo požrla. Letos je bilo na splošno prehudo in zemlja ni zmogla požirati vsega."