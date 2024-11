Možganska kap je vedno urgenca, zato so dosegljivi 24 ur na dan

Na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes predstavili delovanje telemedicinske mreže TeleKap, ki je v Sloveniji na voljo že deset let.

Učinkoviti načini zdravljenja za možganske kapi sicer obstajajo že od sredine 90. let, a bolniki pomoči nekoč niso poiskali pravočasno, je izpostavila predstojnica kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Janja Pretnar Oblak. Nevrologi so zato z zdaj že dobro prepoznavno kratico GROM začeli splošno javnost ozaveščati o tem, kako ta stanja prepoznati, in ljudi seznanjati, da je možganska kap urgenca.