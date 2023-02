Možganska kap prizadene okoli 10 Slovencev na dan

Možganska kap je posledica prekinitve dotoka krvi v možgane bodisi zaradi zamašitve žile ali pritiska krvi na del možganov pri možganski krvavitvi. Zaradi pomanjkanja kisika in hranilnih snovi možganske celice odmrejo. Posledice možganske kapi so ohromitev dela telesa, motnje govora, ravnotežja in koordinacije, motnje zaznavanja, požiranja, vida in sluha ter vedenjske in čustvene spremembe.

Najpomembnejši dejavnik tveganja za možgansko kap, na katerega ne moremo vplivati, je starost. Številne ostale dejavnike tveganja pa lahko zdravimo z zdravili ali jih odpravimo z zdravim življenjskim slogom, med slednje sodijo povišan krvni tlak, zvišana raven holesterola, sladkorna bolezen, motnje srčnega ritma, kajenje, čezmerno uživanje alkohola, depresija, zmanjšana telesna dejavnost in debelost.