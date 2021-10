Možgansko kap utrpi ena od štirih odraslih oseb po svetu

Možganska kap je ena najpogostejših srčno-žilnih bolezni, ki prizadene eno od štirih odraslih oseb po svetu. Približno 30 odstotkov teh jo doživi v aktivnem delovnem obdobju. Možganska kap se lahko zgodi vsakomur, kadar koli in kjer koli, opozarjajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenija in dodajajo, da je možganska kap med vodilnimi vzroki smrti in invalidnosti po vsem svetu, vendar bi skoraj vse možganske kapi lahko preprečili.

Možganska kap je bolezen, ki lahko pusti trajno ohromelost telesa, motnje govora, vida, sluha, požiranja ali ravnotežja. Lahko vzame spomin, možnost razmišljanja, koncentracije, povzroča utrujenost in depresijo. Dejavniki tveganja so podobni kot pri drugih srčno-žilnih boleznih, zato strokovnjaki svetujejo zdravo prehrano in telesno aktivnost petkrat na teden od 20 do 30 minut. Najpomembnejši dejavnik tveganja je povišan krvni tlak, drugi zelo močan dejavnik tveganja pa je atrijska fibrilacija oziroma trepetanje srca. Ostali dejavniki tveganja so še starost, spol, povišane vsebnosti maščob, predvsem holesterola, sladkorna bolezen, kajenje, stres in čezmerno pitje alkohola.