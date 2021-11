Mozirjanka oblikovala uniforme za osebje v slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo

Trajnostna, sodobna in ustvarjalna ter v prihodnost usmerjena država. Tako se Slovenija do marca predstavlja na svetovni razstavi Expo v Dubaju. In tako so po zaslugi mlade slovenske oblikovalke Martine Marolt videti tudi uniforme osebja v slovenskem paviljon. Kateri detajli so prepričali komisijo, da je izbrala prav njeno kolekcijo uniform?