V Mozirskem gaju so znova odprli vrata za obiskovalce, a tokrat ne zaradi tulipanov, pač pa zaradi lučk. Kar 1.700.000 so jih prižgali in tako park spremenili v božično pravljico, ki jo je polepšal še sneg. Okrasitev je razdeljena na več tematskih sklopov in ob pogledu na lučke zastaja dih.