Možje, ki so ves čas v nizkem startu

Izurjeni so za posredovanje v najbolj nevarnih situacijah, a kljub temu si ne želijo, da bi se sploh kdaj zgodile.To je enota, ki bo sklicana ob varnostno najtežjih in najbolj zahtevnih operacijah na naših tleh, in ti možje so tisti, ki so v naši državi izurjeni za pomoč tudi v primeru terorističnega napada ali AMOK situacije – to so strelski morilski pohodi, ki v svetu na žalost niso tuji, tudi v Evropi ne.

Bili smo z njimi v policijskem vadbenem centru Gotenici in opazovala sem jih, kako niso prav nič glasni, nič se ne trepljajo po prsih, nekakšen umirjen hlad krasi te ljudi, ki dajejo velik občutek varnosti. Z mirnostjo sporočajo, da so samozavestni, prepričani vase in svoje sposobnosti, da vedo, kaj je njihova naloga, in da jo bodo izpeljali po najboljših močeh ter nas, državljane, zaščitili pred nevarnostmi, da bomo lahko mirno spali. A za maskami, ki prekrivajo njihove obraze, le oči so zunaj, so vendarle ljudje. Njihove oči razkrivajo, da so to ljudje, ki imajo, ko slečejo uniformo in opremo in odidejo domov, za 30 in več kilogramov lažji, svoja življenja s svojimi družinami, otroki, vsakodnevnimi težavami. Ki pa jih s službo ne obremenjujejo, prvič, ker ne želijo, drugič zato, ker tudi ne smejo. Po vsaki akciji imajo zato razbremenilne pogovore, debrifinge, vsako operacijo tudi analizirajo. Vidijo in doživijo namreč marsikaj in vsega človek, še tako močan, ne more sam predelati. "Od posameznika je odvisno, kako sam pri sebi to predela, imamo pa tudi ves čas psihološko pomoč v službi, delamo raznorazne avtogene treninge in se med sabo pogovarjamo o teh stvareh. Sploh ko smo zelo zasedeni, kajti dela imamo vedno več, takrat naša psihologinja naredi ogromno delo, da se boljše počutimo," je povedal policist Specialne enote.

Kako je med operacijami in ali je Rdeče panterje kdaj strah, pa danes v oddaji Svet na Kanalu A.