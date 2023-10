Polja, na katerih bi lahko zgradili hiše za prizadete družine iz Letuša

Na programu vladnega obiska so dopoldne posamezni dogodki ministrstev v različnih krajih regije, popoldne pa bo v Žalcu srečanje članov vlade z župani, predstavniki gospodarstva in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki so jo avgusta prizadeli poplave in plazovi. Sledila bo še seja vlade, prav tako v Žalcu.

Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik je za STA ocenil, da čiščenje vodotokov in hudournikov poteka veliko prepočasi. Zato so pritiski občanov in njihova pričakovanja, da se to vendarle že začne urejati, veliki.

"Tisti, ki so bili najbolj ogroženi, želijo čim več in čim prej informacije, kaj bo z njihovimi hišami, kaj lahko pričakujejo glede nadomestnih lokacij ter kako bo s finančno pomočjo. Gotovo so prioriteta čiščenje vodotokov in njihova sanacija," je še dejal Suhoveršnik.