Možne bodo supercelične nevihte z vetrovnim strigom in debelejšo točo

Danes bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, ki se bo s severa pomikala prek območja Alp. Zjutraj in dopoldne bo sprva še pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati.

Oranžni alarm za severovzhod države FOTO: Arso

Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), ki je za severovzhod države prižgala oranžni alarm. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

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Največja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo na severu, severovzhodu in delu vzhodne Slovenije, kjer bodo ob zadostni konvektivni energiji ter izrazitem vetrovnem strigu možne tudi posamezne supercelične nevihte, napovedujejo na portalu Neurje.si. Te lahko spremljajo močnejši nalivi, pogosti udari strel, močan nevihtni piš in lokalno tudi debelejša toča. Kot dodajajo, bodo nevihte večinoma potovale v smeri od severozahoda proti jugovzhodu/vzhodu. Zaradi tega tudi na jugovzhodu ne izključujejo posamezne močnejše nevihte.

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