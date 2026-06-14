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Slovenija

Možne bodo supercelične nevihte z vetrovnim strigom in debelejšo točo

14. 06. 2026 08.17 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Poličasti oblak na Štajerskem

Sprva jasno vreme bodo na severozahodu popoldne presekale nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi v notranjost. Največja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo na severu, severovzhodu in delu vzhodne Slovenije. Tam bodo ob zadostni konvektivni energiji ter izrazitem vetrovnem strigu možne tudi posamezne supercelične nevihte, opozarjajo na portalu Neurje.si. Arso je za severovzhod države prižgal oranžni alarm.

Danes bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, ki se bo s severa pomikala prek območja Alp. Zjutraj in dopoldne bo sprva še pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati.

Oranžni alarm za severovzhod države
Oranžni alarm za severovzhod države
FOTO: Arso

Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), ki je za severovzhod države prižgala oranžni alarm.

Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

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Največja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo na severu, severovzhodu in delu vzhodne Slovenije, kjer bodo ob zadostni konvektivni energiji ter izrazitem vetrovnem strigu možne tudi posamezne supercelične nevihte, napovedujejo na portalu Neurje.si. Te lahko spremljajo močnejši nalivi, pogosti udari strel, močan nevihtni piš in lokalno tudi debelejša toča.

Kot dodajajo, bodo nevihte večinoma potovale v smeri od severozahoda proti jugovzhodu/vzhodu. Zaradi tega tudi na jugovzhodu ne izključujejo posamezne močnejše nevihte.

Napoved

Ponoči bo nato po napovedih Arsa na Primorskem delno jasno, drugod pa oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.

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KOMENTARJI3

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don_ludvik
14. 06. 2026 09.48
V poletnih dneh strašenje z nevihtami v zimskih dne strašenje s snezenjem nato cepite se proti gripi,covid jej samo znaze vznamerjati narod
Odgovori
0 0
123soba
14. 06. 2026 08.56
A na vzhodu a na zahodu. Vsako uro je drugače...
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+2
4 2
Watcherman
14. 06. 2026 08.46
Boste spet pisali,da je napačna napoved ali pa umetno ustvarjeno vreme,da nam škodujejo phahaha?.Lp
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+1
4 3
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