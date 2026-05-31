Slovenija

Možne močnejše nevihte: oranžno opozorilo za severovzhod

Ljubljana , 31. 05. 2026 12.34 pred 1 uro 1 min branja 0

A.K. STA
Deževno vreme v Ljubljani

Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija RS za okolje (Arso). Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano eno stopnjo nižje, rumeno opozorilo.

Temperatura ozračja se bo po Sloveniji zgodaj popoldne dvignila na od 25 do 31 stopinj Celzija. Od severa se bodo nato v toplem in dokaj vlažnem zraku v notranjosti Slovenije začele pojavljati plohe in nevihte, kasneje tudi drugje.

"Največ energije za nevihte bo na razpolago na severovzhodu, nekako iznad avstrijske Štajerske bodo lahko tudi proti naši Štajerski in Prekmurju potovale kakšne močnejše nevihte, zato smo izdali oranžno opozorilo. Nevihte bodo na Primorskem začele nastajati šele v prvem delu noči," je  pojasnil dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič.

Deževno vreme v Ljubljani
FOTO: Bobo

V ponedeljek zjutraj bo na vreme pri vplivala hladna fronta. Tako bo sprva deževalo, predvsem na jugu tudi še grmelo. Nekoliko se bo osvežilo, padavine bodo sredi dneva večinoma ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.

V ponedeljek se začenja meteorološko poletje, ki v prvem tednu prinaša razgibano vremensko dogajanje, saj bodo Slovenijo, kot kaže zdaj, verjetno prešle tri vremenske fronte. Prva v ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek, vmes bodo tudi sončna obdobja, je še napovedal Gregorčič.

