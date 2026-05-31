Možne močnejše nevihte: oranžno opozorilo za severovzhod

Temperatura ozračja se bo po Sloveniji zgodaj popoldne dvignila na od 25 do 31 stopinj Celzija. Od severa se bodo nato v toplem in dokaj vlažnem zraku v notranjosti Slovenije začele pojavljati plohe in nevihte, kasneje tudi drugje.

"Največ energije za nevihte bo na razpolago na severovzhodu, nekako iznad avstrijske Štajerske bodo lahko tudi proti naši Štajerski in Prekmurju potovale kakšne močnejše nevihte, zato smo izdali oranžno opozorilo. Nevihte bodo na Primorskem začele nastajati šele v prvem delu noči," je pojasnil dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič.