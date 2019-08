Možni dolgotrajnejši nalivi s sodro

Ker na vreme pri nas v teh dneh ne vpliva fronta, ampak višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, bodo plohe in nevihte nastajale precej naključno in se bodo zaradi šibkih višinskih vetrov le počasi premikale, zato bodo razlike iz kraja v kraj lahko zelo velike. Marsikje bo padavin zelo malo ali pa bo ostalo celo suho, spet drugje, kjer se bodo padavine dalj časa prožile na istem mestu, pa so možne tudi težave z nekaterimi hudourniškimi vodotoki. Te so sprva verjetnejše v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, zvečer in v prvem delu noči pa v gričevjih na vzhodu države.

Podoben vzorec vremena nas bo spremljal vse do prvih dni septembra. Kljub nestabilnemu vremenu bodo temperature ostale poletne, saj bodo presegale dolgoletno povprečje za okoli tri stopinje Celzija. Danes se bo na Primorskem ogrelo do 31 stopinj Celzija. V vzhodni in osrednji bomo izmerili od 25 do 28, na severu pa 23 stopinj Celzija. Prva možnost za občutnejšo ohladitev in večjo količino padavin po vsej državi bo v dneh med 2. do 6. septembrom.

Več informacij o vremenu preverite tukaj.