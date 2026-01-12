Naslovnica
Slovenija

Možno je vlaganje kandidatur za parlamentarne volitve

Ljubljana, 12. 01. 2026 05.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Državni zbor

V skladu z rokovnikom za izvedbo volitev v DZ, ki ga je sprejela Državna volilna komisija (DVK), bodo danes stekla volilna opravila. Tako je že mogoče vlagati kandidature za volitve, ki bodo 22. marca. Kandidature bo mogoče vložiti do 19. februarja, ko se bo začela uradna predvolilna kampanja.

Kandidate za poslance lahko po zakonu o volitvah v DZ predlagajo politične stranke in volivci.
Kandidate za poslance lahko po zakonu o volitvah v DZ predlagajo politične stranke in volivci.
FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je namreč pretekli teden razpisala redne državnozborske volitve za 22. marca, za dan, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil, pa je določila 12. januar.

Z današnjim začetkom volilnih opravil je tako že mogoče vlagati kandidature, politične stranke lahko določijo kandidatne liste, volivci pa lahko s podpisi na upravnih enotah izrazijo podporo posameznim listam.

Kandidate za poslance lahko namreč po zakonu o volitvah v DZ predlagajo politične stranke in volivci.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci. V posamezni volilni enoti lahko vloži listo kandidatov tudi, če jo določijo člani politične stranke s stalnim prebivališčem v tej enoti in če listo podpre najmanj 50 volivcev iz te enote. Prav tako lahko politična stranka vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti tudi v primeru, če lista ni določena na opisan način, jo je pa s podpisi podprlo najmanj sto volivcev s stalnim prebivališčem v tej enoti. Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno kandidatno listo.

Skupina volivcev pa mora za vložitev kandidatne liste v posamezni volilni enoti zbrati najmanj tisoč podpisov volivcev.

Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi. V primeru liste s tremi kandidati mora biti na njej najmanj en predstavnik vsakega od spolov.

Rok za vložitev kandidatnih list na volilne komisije volilnih enot se bo iztekel 19. februarja, ko je tudi zadnji dan za podpis obrazca podpore listi kandidatov. Kandidati za poslance so DVK dolžni sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. Organizator volilne kampanje mora sicer odpreti poseben transakcijski račun za financiranje kampanje do 4. februarja.

Ob tem se bo 19. februarja začela tudi uradna predvolilna kampanja.

