Mraz bo vztrajal: bo po belem božiču tudi velika noč ponekod bela?

V sredo bo še sončno, zvečer se bo od severozahoda pooblačilo. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, popoldne ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. V noči na četrtek se bodo padavine razširile nad vso državo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin. V četrtek čez dan bodo padavine slabele. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo.

Obilno sneženje v Mariboru konec februarja. FOTO: Bobo

V petek bo oblačno, rahle padavine bodo do večera ponehale. Pihal bo severni veter, ki bo predvsem v severni Sloveniji okrepljen, napoveduje Agencija za okolje. "Meteorološki izračuni ne kažejo na izrazito in dolgotrajno otoplitev. Nasprotno – nakazuje se nov prodor hladnega zraka, ki bi nas lahko dosegel prav v času velikonočnih praznikov," obdobje nižjih temperatur napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Nevarnost pozebe