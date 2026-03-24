Mraz bo vztrajal: bo po belem božiču tudi velika noč ponekod bela?

V sredo bo še sončno, zvečer se bo od severozahoda pooblačilo. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, popoldne ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.
V noči na četrtek se bodo padavine razširile nad vso državo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin.
V četrtek čez dan bodo padavine slabele. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo.
V petek bo oblačno, rahle padavine bodo do večera ponehale. Pihal bo severni veter, ki bo predvsem v severni Sloveniji okrepljen, napoveduje Agencija za okolje.
"Meteorološki izračuni ne kažejo na izrazito in dolgotrajno otoplitev. Nasprotno – nakazuje se nov prodor hladnega zraka, ki bi nas lahko dosegel prav v času velikonočnih praznikov," obdobje nižjih temperatur napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.
Nevarnost pozebe
Na KGZS sadjarjem priporočajo, da posebno pozornost namenijo zaščiti nasadov, saj so predvsem koščičarji (breskve, marelice) že v fazi cvetenja, ko so najbolj občutljivi na nizke temperature, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.
"Do konca tedna je pričakovana večja količina padavin, zato priporočamo, da se temu ustrezno prilagodijo tudi ukrepi varstva rastlin. Zelenjadarjem svetujemo, da za zelenjadnice na prostem uporabijo sredstva za krepitev rastlin, s katerimi lahko povečajo njihovo odpornost na stresne razmere," so navedli.
Pridelovalci zgodnjega krompirja naj po priporočilu zbornice posevke zaščitijo z dvojno kopreno, s čimer bodo zmanjšali tveganje poškodb zaradi nizkih temperatur.
"Ker je napovedan tudi moker sneg, naj bodo posebej pozorni vsi, ki uporabljajo zaščitne tunele za sadje in zelenjavo. Zaradi teže snega lahko pride do poškodb konstrukcij, zato priporočamo redno spremljanje stanja in po potrebi odstranjevanje snega," so dodali.
Razmere bodo še naprej spremljali in pridelovalce sproti obveščali o nadaljnjih priporočilih, so napovedali.
