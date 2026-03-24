Slovenija

Mraz bo vztrajal: bo po belem božiču tudi velika noč ponekod bela?

Ljubljana, 24. 03. 2026 09.42 pred 18 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.L. Rok Nosan STA
Sneg na veliko noč

V prihodnjih dneh se bo občutno ohladilo, snežilo bo lahko vse do nižin, zato bo večje tveganje tudi za pozebo in poškodbe pridelkov, opozarjajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Pridelovalcem zato priporočajo spremljanje vremenskih razmer in pravočasno izvedbo zaščitnih ukrepov. Meteorološki izračuni sicer ne kažejo, da bi se lahko kmalu spet otoplilo.

V sredo bo še sončno, zvečer se bo od severozahoda pooblačilo. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, popoldne ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

V noči na četrtek se bodo padavine razširile nad vso državo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin.

V četrtek čez dan bodo padavine slabele. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo.

Obilno sneženje v Mariboru konec februarja.
FOTO: Bobo

V petek bo oblačno, rahle padavine bodo do večera ponehale. Pihal bo severni veter, ki bo predvsem v severni Sloveniji okrepljen, napoveduje Agencija za okolje.

"Meteorološki izračuni ne kažejo na izrazito in dolgotrajno otoplitev. Nasprotno – nakazuje se nov prodor hladnega zraka, ki bi nas lahko dosegel prav v času velikonočnih praznikov," obdobje nižjih temperatur napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Nevarnost pozebe

Na KGZS sadjarjem priporočajo, da posebno pozornost namenijo zaščiti nasadov, saj so predvsem koščičarji (breskve, marelice) že v fazi cvetenja, ko so najbolj občutljivi na nizke temperature, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Do konca tedna je pričakovana večja količina padavin, zato priporočamo, da se temu ustrezno prilagodijo tudi ukrepi varstva rastlin. Zelenjadarjem svetujemo, da za zelenjadnice na prostem uporabijo sredstva za krepitev rastlin, s katerimi lahko povečajo njihovo odpornost na stresne razmere," so navedli.

Pridelovalci zgodnjega krompirja naj po priporočilu zbornice posevke zaščitijo z dvojno kopreno, s čimer bodo zmanjšali tveganje poškodb zaradi nizkih temperatur.

"Ker je napovedan tudi moker sneg, naj bodo posebej pozorni vsi, ki uporabljajo zaščitne tunele za sadje in zelenjavo. Zaradi teže snega lahko pride do poškodb konstrukcij, zato priporočamo redno spremljanje stanja in po potrebi odstranjevanje snega," so dodali.

Razmere bodo še naprej spremljali in pridelovalce sproti obveščali o nadaljnjih priporočilih, so napovedali.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Koronavirusovec
24. 03. 2026 10.10
kakšen bel božič nekaj, po nižinah ni bilo ne duha ne sluha o belem božiču
Odgovori
0 0
Jak Tobim
24. 03. 2026 10.09
ta je močna. ukrapajte ker že cveti. kaj, naj rečem cvetju, da se spremeni nazaj v popke? naj vsakega posebej grejem s fenom pri tisočih in tisočih drevesih? pozeba bo, od sadnega drevja do borovnic v gozdu. zime so pretople in potemje normalno mrzlo jutro v zgodnji pomladi pogubno. nič ne moreš. ja, tisto solatko v tunelo pa res lahko tunel dodatno ojačaš. ampak,..
Odgovori
0 0
mojcd
24. 03. 2026 10.06
Mediji a znate kaj drugega kot sejati paniko?
Odgovori
+1
1 0
Sl0venc
24. 03. 2026 10.06
Potem bodo kmetje spet jokali, da jim je zmrznilo že rastoče sadje.
Odgovori
0 0
Rock8
24. 03. 2026 10.05
Izrael je hudič,tko kot vreme kdaj
Odgovori
0 0
