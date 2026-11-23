Čeprav dogodek, ki so ga v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poimenovali Slovenija 2035: Katere reforme nas bodo premaknile naprej, v osnovi ni bil namenjen razpravi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, je beseda nanesla tudi nanj.
Tako je že profesor ljubljanske ekonomske fakultete Jože P. Damijan v eni od dveh uvodnih predstavitev poudaril, da je interventni zakon, o katerega uveljavitvi bomo volivci odločali 6. decembra, lahko prvi korak v smeri nove razvojne strategije države, je pa obenem javnofinančno izjemno obremenjujoč, dodatni primanjkljaj, ki ga bo ustvaril, pa da se bo čez desetletje poznal v višjem javnem dolgu.
Tudi če se zakon uveljavi, ta ni nespremenljiv, je dejal. Po njegovi uveljavitvi bi bilo treba po njegovem mnenju vanj poseči in ga nekoliko spremeniti ter narediti bolj fiskalno vzdržnega.
Po Damijanovi oceni tako ne potrebujemo nižje stopnje DDV na nekatera osnovna živila in energente, kapico na socialne prispevke in določila glede dvojnega statusa upokojencev (torej nadaljevanje dela ob prejemanju 100 odstotkov pokojnine) pa bi lahko uvedli postopoma v štirih letih. Kapico bi ob tem lahko uvedli le na prispevke delodajalcev, ne pa tudi na prispevke delojemalcev, obenem bi lahko zgornjo mejo znižali na 6000 evrov, da bi zaobjeli širši krog zaposlenih.
Damijanov kolega Mojmir Mrak je medtem opozoril, da bo rezultat referenduma pomenil težavo, ne glede na to, kakšen bo. Če bo zavrnjen, bo treba razčistiti, katere razvojne ukrepe je mogoče kljub temu hitro izvesti, če pa bo potrjen, pa ga javnofinančno po Mrakovi oceni preprosto ne bo mogoče izvesti v sprejeti obliki in ga bo treba spremeniti. Potem se bo postavilo vprašanje, zakaj smo sploh šli referendum.
Mrak namreč vztraja, da bo ob uveljavitvi zakona potrebno resno uravnoteženje javnih financ, in če je politika koalicije, da se davkov ne bo zviševalo, ne vidi druge poti kot krčenje javne porabe. Med postavkami, ki jih bo treba zmanjšati, pa bi se lahko znašla tudi sredstva za razne razvojne spodbude gospodarstvu.
Tudi Mrak se strinja, da bi bilo treba nekatere sicer dobre ukrepe iz zakona sprejeti bolj postopoma, z dinamiko, ki bo javnofinančno vzdržna. Možnost razmeroma hitrega dogovora v politiki in med socialnimi partnerji medtem vidi glede svežnja ukrepov za dohodninsko razbremenitev in morda tudi glede nekoliko spremenjene oblike kapice na socialne prispevke.
Finančni minister Andrej Šircelj je medtem ponovil, da bo v primeru referendumske potrditve zakona potreben rebalans. A obenem je vztrajal pri argumentu, da rezerve v javnih financah obstajajo, in sicer v večji učinkovitosti, in da boleči rezi ne bodo potrebni. Zbranim gospodarstvenikom je zagotovil, da se bo investicijska in spodbujevalna vloga državnega proračuna ohranila.
Mrak je ob tem pripomnil, da bo moral biti rebalans zelo obsežen, sam ocenjuje v višini okoli 700 milijonov evrov. Zgolj z optimizacijo v javnem sektorju tega po njegovem mnenju ni možno izvesti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.