Čeprav dogodek, ki so ga v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poimenovali Slovenija 2035: Katere reforme nas bodo premaknile naprej, v osnovi ni bil namenjen razpravi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, je beseda nanesla tudi nanj.

Tako je že profesor ljubljanske ekonomske fakultete Jože P. Damijan v eni od dveh uvodnih predstavitev poudaril, da je interventni zakon, o katerega uveljavitvi bomo volivci odločali 6. decembra, lahko prvi korak v smeri nove razvojne strategije države, je pa obenem javnofinančno izjemno obremenjujoč, dodatni primanjkljaj, ki ga bo ustvaril, pa da se bo čez desetletje poznal v višjem javnem dolgu.

Tudi če se zakon uveljavi, ta ni nespremenljiv, je dejal. Po njegovi uveljavitvi bi bilo treba po njegovem mnenju vanj poseči in ga nekoliko spremeniti ter narediti bolj fiskalno vzdržnega.

Po Damijanovi oceni tako ne potrebujemo nižje stopnje DDV na nekatera osnovna živila in energente, kapico na socialne prispevke in določila glede dvojnega statusa upokojencev (torej nadaljevanje dela ob prejemanju 100 odstotkov pokojnine) pa bi lahko uvedli postopoma v štirih letih. Kapico bi ob tem lahko uvedli le na prispevke delodajalcev, ne pa tudi na prispevke delojemalcev, obenem bi lahko zgornjo mejo znižali na 6000 evrov, da bi zaobjeli širši krog zaposlenih.