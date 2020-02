Mramor zavrnil očitke o zlorabi položaja pri izplačevanju dodatka za stalno pripravljenost

Mramorju obtožnica očita zlorabo položaja pri tem, ko je ljubljanska ekonomska fakulteta sprejela pravilnik o stalni pripravljenosti zaposlenih na fakulteti, na tej podlagi pa je nato v letih od 2008 do 2013 izdal več sklepov, na podlagi katerih so več deset zaposlenim, tudi njemu, izplačevali od okoli 100 do 800 evrov bruto dodatka mesečno.

Specializirano državno tožilstvo je prepričano, da Mramor za izdajo pravilnika ni imel pravne podlage, kot tudi da za izplačevanje niso obstajali dejanski, vsebinski razlogi. Prepričano je, da stalne pripravljenosti sploh niso izvajali, dodatek pa da je služil le nezakonitemu poviševanju plač.

Mramor je danes po še enkrat predstavljeni obtožnici vse očitke zavrnil. Dejal je, da je potreba po izplačevanju dodatka obstajala, saj si je fakulteta zadala cilj, da se uvrsti med odstotek najboljših fakultet na svetu. Za to pa je bilo potrebno dodatno delo zaposlenih.