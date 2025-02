Mrzlo bo, a leta 1952 toliko snega, da so iz hiš izstopali kar skozi okna

Kot se spominjajo na Meteoinfo.si , nekoč zime niso skoparile s snegom in hudim mrazom. 16. februarja leta 1952 je osrednjo Slovenijo in Gorenjsko prekrivala najdebelejša snežna odeja v 20. stoletju. V Ljubljani so namerili 146 cm snega, v Žireh 176 cm, na Bledu 180 cm, v Bovcu 188 cm, v Stari Fužini v Bohinjski dolini 263 cm, v Lokvah na Trnovski planoti 280 cm, pri izviru Soče pa kar 295 cm.

Snega je bilo toliko, da so ponekod iz hiš izstopali kar skozi okna prvega nadstropja. Sneg so večinoma odstranjevali ročno, ponekod pa so si pomagali s plugi, ki so jih vlekli konji. Na podeželju so bili nekateri kraji več dni odrezani od sveta, prebivalci pa so se do sosednjih vasi prebijali s smučmi ali peš skozi visoke zamete.

Februar ni prinašal le obilice snega, ampak tudi izjemen mraz. Leta 1940 so 15. februarja na Rakitni pod Krimom izmerili -31,0 C, v Slovenj Gradcu -29,1 C, v Mariboru -28,3 C, v Bohinjski dolini -27,3 C, v Kamniku -27,2 C, v Ljubljani pa -23,8 C. Popoldne je bilo okoli -10 C.

Še hujši mraz je pritisnil 15. februarja 1956, ko je Babno Polje zabeležilo najnižjo uradno temperaturo v zgodovini meritev v Sloveniji. Zelo mrzlo je bilo tudi drugod – v Kočevju so izmerili -30,6 C, v Postojni -29,2 C, v Vogljah pri Šenčurju -28,8 C, v Celju -28,6 C, v Žireh -27,9 C, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in Črnomlju -24,5 C, v Murski Soboti -22,9 C, v Mariboru -21,7 C.