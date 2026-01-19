Mraz bo pokazal zobe: tudi do -10 stopinj Celzija

Posledično ob takšnem tipu vremena velik del Slovenije prekriva nizka oblačnost, ki danes sega do nadmorske višine okoli 1400 m. Ta se bo lahko ponekod čez dan razkrojila. Največ sonca je v visokogorju in na Primorskem, kjer piha šibka burja.

V krajih s snežno odejo (torej predvsem v severovzhodni Sloveniji in v Zgornjesavski dolini) se bo jutri in v sredo jutranja temperatura spustila do okoli -10 Celzija, drugod do okoli -5 stopinj Celzija. Tudi ob morju se bo jutranja temperatura spustila nekoliko pod 0 stopinj Celzija.

Predvidoma najhladnejši dan v tednu bo sreda, ko bo nizka oblačnost razpadla in se bo zjasnilo. Tudi burja na Primorskem bo ponehala. Zjutraj bo predvsem v nižinah megla.

Dokler bo vztrajala nizka oblačnost, bo dnevni hod temperature majhen. Ob razkroju oblačnosti se lahko najvišja dnevna temperatura povzpne malo nad ledišče. V teh dneh bo najtopleje na Primorskem, okoli 9 stopinj Celzija.