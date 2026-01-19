Naslovnica
Slovenija

Mraz bo pokazal zobe: tudi do -10 stopinj Celzija

Ljubljana , 19. 01. 2026 11.00 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Zimsko sonce

V prvi polovici tedna pričakujemo suho in razmeroma hladno vreme, saj smo na robu anticiklona s središčem nad vzhodno Evropo, zaradi katerega k nam doteka hladen in v nižjih plasteh vlažen zrak, napoveduje Arso.

Posledično ob takšnem tipu vremena velik del Slovenije prekriva nizka oblačnost, ki danes sega do nadmorske višine okoli 1400 m. Ta se bo lahko ponekod čez dan razkrojila. Največ sonca je v visokogorju in na Primorskem, kjer piha šibka burja.

Mraz na Bledu
Mraz na Bledu
FOTO: Bobo

V krajih s snežno odejo (torej predvsem v severovzhodni Sloveniji in v Zgornjesavski dolini) se bo jutri in v sredo jutranja temperatura spustila do okoli -10 Celzija, drugod do okoli -5 stopinj Celzija. Tudi ob morju se bo jutranja temperatura spustila nekoliko pod 0 stopinj Celzija.

Predvidoma najhladnejši dan v tednu bo sreda, ko bo nizka oblačnost razpadla in se bo zjasnilo. Tudi burja na Primorskem bo ponehala. Zjutraj bo predvsem v nižinah megla.

Dokler bo vztrajala nizka oblačnost, bo dnevni hod temperature majhen. Ob razkroju oblačnosti se lahko najvišja dnevna temperatura povzpne malo nad ledišče. V teh dneh bo najtopleje na Primorskem, okoli 9 stopinj Celzija.

KOMENTARJI2

Claus
19. 01. 2026 11.51
V Rusiji je zapadlo največ snega v zadnjih 150 letih. Počasi se mi zdi, da ima Trump prav glede natega zelene politike, čeprav mi dizel smrdi.
dracon
19. 01. 2026 11.59
Claus, si predstavljaš, kako boš šele presenečen, ko bo zaradi globalnega segrevanja nastopila nova ledena doba (ker to je končni rezultat). Takrat ti pa res ne bo nič jasno :) Eno vroče poletje in ena mrzla zima pač nista pokazatelja ničesar. Povprečje temperature globalno je pa drugačna zgodba. Če je v Cerknici mraz, in v Kopru +10, še ne pomeni da prihaja nova ledena doba, ali globalno segrevanje. Svet je dosti večji.
bibaleze
