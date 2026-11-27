Višina snežne odeje FOTO: Arso

Po jutranjem sneženju je snežilo tudi v četrtek popoldne. "Največ snega je popoldne zapadlo v okoli Logatca in Vrhnike, kjer je odeja narasla za okoli 15 cm. Ponoči je sneženje po vsej Sloveniji ponehalo," so zapisali na Arsu. Zjutraj so največ snega izmerili na severu in severozahodu Slovenije, večinoma med 15 in 20 cm, še nekaj več snega je v gorskem svetu. Zaradi nizke temperature se bo snežna odeja marsikje obdržala še nekaj časa, napovedujejo vremenoslovci.

Temperature ob 7. uri FOTO: Arso

Kakšno vreme nas čaka za vikend?

Danes bo večji del dneva pretežno oblačno. Rahle padavine bodo dopoldne povsod postopno ponehale. Popoldne se bo oblačnost ponekod na severu in na Primorskem lahko trgala. Na Primorskem bo še pihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija, navajajo na spletni strani Agencije za okolje. Ponoči se bo na zahodu delno zjasnilo, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutri bo na Primorskem in ponekod v severozahodnih krajih pretežno jasno. Drugod se bo večji del dneva zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Na jugovzhodu bo lahko občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V nedeljo se bo v notranjosti Slovenije še zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo megleno. Več sonca bo na Primorskem in v višjih legah. V ponedeljek se bo pooblačilo tudi v zahodni Sloveniji. Na Primorskem bo vse dni pihala burja. Trenutne vremenske napovedi za prihodnji teden kažejo na le delno oblačno vreme brez padavin. V Ljubljani vse do petka kaže, da se dnevna temperatura ne bo dvignila nad eno stopinjo Celzija. Po napovedih, ki se bodo lahko še spremenile, bo najhladneje v sredo, ko bo tudi čez dan tri stopinje pod ničlo.

Hidrološko stanje in napoved

Po včerajšnjem naraščanju danes reke v večjem delu države upadajo, reke v Pomurju pa ohranjajo ustaljeno vodnatost. Reke v slovenski Istri, ki so včeraj poplavljale, so se že vrnile v svoje struge, v manjšem obsegu pa se razliva Ljubljanica na Ljubljanskem barju. Kraška polja na Notranjskem so ojezerjena v nekoliko večjem obsegu, poplavlja voda na Planinskem polju in še počasi narašča. V večjem delu države je vodnatost rek srednja, v Pomurju je mala, na Primorskem pa reke še ohranjajo veliko vodnatost, je navedno v jutranjem hidrološkem poročilu. Danes in tudi ob koncu tedna bodo reke upadale. V večjem delu države bodo imele srednjo vodnatost, reke v Pomurju malo, v slovenski Istri pa bodo reke jutri še ohranjale veliko vodnatost. Kraška polja bodo ostala ojezerjena, voda na Planinskem polju bo ob koncu tedna še poplavljala izpostavljene cestne odseke

Težave zaradi snega v četrtek