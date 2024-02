Mraz, megla in brezvetrje: pri Trstu zabeležili izredno redek pojav

Kot je poročal Primorski dnevnik , so bili te dni prvič po skoraj četrt stoletja priča precej neobičajnemu vremenskemu pojavu. Osebje Miramarskega morskega rezervata je namreč na severu Tržaškega zaliva na vodni gladini opazilo tanjšo skorjo ledu. Ta se je naredila na širšem območju zaliva, zaradi sončnih žarkov, ki so osvetljevali led, pa se je gladina morja še posebej izrazito bleščala.

Kot poroča Dnevnik, se je podoben pojav zgodil pred 25 leti, in sicer 25. januarja 1999, ko so bili tudi vremenski pogoji podobni zdajšnjim. Takrat so bile na obali temperature več dni pod lediščem. Tokrat je bilo podobno. Po podatkih Dnevnika je pri tvorbi tanke plasti ledu na gladini morja poleg nizkih temperatur sodelovala tudi meglena plast, ki se že več dni zadržuje nad morjem in ustavlja sončne žarke. Ker je bilo morje povsem umirjeno, nad njim pa plast megle, se je na gladini naredila tanka plast sladke vode, ki je ob nizkih temperaturah zamrznila.

Za vse, ki niste na obali in si ne morete ogledati zaledenele morske gladine, pa je na voljo prav tako zelo zanimiv in lesketajoč naravni pojav, in sicer srež. Kot pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan, so v krajih, ki jih prekriva snežna odeja, te dni ugodni pogoji za nastanek t. i. površinskega sreža. "S tem izrazom poimenujemo krhke in v soncu lesketajoče se ledene kristale različnih oblik, ki ob jasnih in mrzlih nočeh brez vetra nastajajo na površini snežne odeje. Pojav je še posebej pogost v mraziščih, kjer lahko ob daljšem obdobju stabilnega vremena ledeni kristali dosežejo velikost tudi okoli 10 centimetrov."