Mraz se počasi poslavlja: zaradi ledenega dežja v četrtek nevarnost poledice

Že noč na četrtek pa nam prinaša padavine. Najprej bodo te zajele zahodne kraje, jutri dopoldne pa se bodo prehodno razširile nad večji del države. Ker bo v višine dotekal toplejši zrak, bo po nižinah večinoma deževalo, ali pa se bosta izmenjavala dež in sneg. Zaradi negativnih temperatur in mrzle podlage bo marsikje v notranjosti države nastajala poledica. Na srečo bo količina padavin v večjem delu države majhna, nekoliko večja pa le na Notranjskem, kjer bo predvidoma tudi največ težav.

A današnji dan nam še ne prinaša večje vremenske spremembe. Marsikje po nižinah se bosta večji del dneva zadrževali megla in nizka oblačnost. Nekaj zimskega sonca boste dopoldne deležni le na Primorskem in v višjih legah, popoldne pa se bo oblačnost tudi tu zgostila. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale okoli ledišča. Najtopleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 8 stopinj Celzija.

Kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh?

Od petka do vključno nedelje bo vreme krojil jugozahodni veter. Ta več oblakov prinaša zahodni in osrednji Sloveniji, več sonca pa vzhodu. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo rosilo ali deževalo, drugod padavin ne pričakujemo. Za ta čas bo zelo toplo. Najvišje temperature, tudi do 15 stopinj Celzija, bomo izmerili v pasu med Belo krajino in Pomurjem, na zahodu pa bo zaradi oblačnosti za okoli 5 stopinj Celzija hladneje.

Prehod fronte je po današnjih izračunih možen ravno na božični dan, a je zaenkrat zelo verjetno, da nam bo ta prinesel sneg do nižin. Bel božič bo tako za večino ostal le lepa želja. Tudi sicer verjetnost za belo božično jutro ni ravno velika. V večjem delu države se giblje okoli 40 odstotkov.