Mreža 0,0: Vožnja pod vplivom alkohola je nedopustna

Mreža 0,0, združenje organizacij za drugačen odnos do alkohola je na srečanju v Hostlu Celica pozdravila predlog sprememb zakona, ki predvideva zniženje dovoljene meje alkohola iz 0,5 na 0,2 promila. Kot so poudarili, je alkohol močno prisoten v slovenski kulturi, zato se moramo korak za korakom pomikati k uresničitvi cilja 0,0 alkohola v prometu.

V Hostlu Celica so se danes zbrale nevladne organizacije ICK Inštitut za civilizacijo in kulturo, IMZTR – Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj ter Zavod VOZIM, ki so se združile v Mrežo 0,0 – združenje organizacij za drugačen odnos do alkohola. Namen današnjega srečanja je bila podpora predlogu sprememb zakona o pravilih cestnega prometa, in sicer v delu, ki se dotika vožnje pod vplivom alkohola. V njih so prepoznali tako pomembno in simbolično težo kot koristne praktične korake v smeri družbe z 0,0 alkohola pri vožnji. Alkohol je močno prisoten v slovenski kulturi, "nalijmo si čistega vina" pa globoko zakoreninjena prispodoba, ki ob tem – da je "v vinu resnica" – govori, naj neko temo ali problem nagovorimo pošteno in odkrito, je zbrane nagovoril Andrej Brglez iz ICK. "In če smo v resnici pošteni in odkriti ter pogledamo na problem trezno, si moramo priznati, da imamo še vedno velike težave z odkritim obsojanjem pri nas še vedno zelo razširjene prakse, ki tolerira pitje alkohola in vožnjo," je poudaril Brglez.

Trenutno namreč ni nobenega ukrepa, s katerim bomo v hipu doživeli streznitev, za to pa je potreben prav vsak učinkovit ukrep, kjer se lahko pomaknemo za vsaj korak bližje k cilju 0,0 alkohola v prometu, pravijo pobudniki spremembe zakona. Dejstvo, da je bilo lani 1.486 povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, njihova povprečna stopnja alkoholiziranosti pa je bila 1,43 promila, je zastrašujoče in ga ne smemo prezreti, so še povedali. "Zaradi alkohola, ki je močno prisoten na naših cestah, namreč še vedno umre preveč ljudi, ogromno se jih hudo telesno poškoduje, hkrati s sabo prinaša premnoge družinske tragedije in težke zgodbe, s katerimi se ne moremo in ne želimo več sprijazniti." "Ko govorimo o pridržanju, se omilitev zakonodaje iz 2010 zelo pozna v praksi. Še v letu 2012 smo imeli 2.422 pridržanih, lani pa le 260. Alkohol pa je kljub temu še vedno enako prisoten na cestah," pa je povedal David Razboršek iz Zavoda VOZIM, in dodal, da je "čas, da iz cest popolnoma odstranimo alkohol, zato pozivamo vlado in poslance, da nemudoma sprejmejo zakon. Hkrati pa se ne skrivajo za širšim kontekstom, saj bodo tako stvari obstale na mestu kot se je že večkrat zgodilo." Dostopnost alkohola opitim in mladoletnim 96-odstotna "Zaskrbljujoč je podatek, da je dostopnost alkohola mladoletnim in opitim do 96-odstotna, kar dokazuje, da se zakoni ne spoštujejo. Za to moramo prevzeti odgovornost vsi, od nadzornih organov, staršev in gostincev. Znižanje dovoljene mere alkohola v krvi, ki se mora progresivno zniževati proti 0,0, je pravo sporočilo, ki ga dajemo mlajšim generacijam," pa je poudaril dr. Andrej Martin Vujkovac, predstavnik IMZTR.

Naši bralci so v anketi večinsko podprli spremembo zakonodaje (11552 glasov), ki bi znižala dovoljeno mejo alkohola za voznike in uvedla obvezno pridržanje. 7844 ljudi tega ne podpira, 773 pa je vseeno. Zanimivo je, da moški, ki so glasovali, te zakonodaje ne podpirajo (6620 glasov za ne, 5612 za).

Delo z mladimi na terenu nam govori, da se lahko nadejamo drugačne prihodnosti, saj dojemajo alkohol in vožnjo drugače kot starejše generacije, so povedali pobudniki. Menijo, da se preventivne aktivnosti v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah, ki so se pričele pred desetimi leti, pri današnjih 18-letnikih poznajo. Predlog spremembe zakona o pravilih cestnega prometa, pripravljenega s strani Javne agencije RS za varnost prometa in ministrstva za infrastrukturo, kjer je predlagano znižanje dovoljene meje alkohola iz 0,5 na 0,2 promila v prometu in obvezno pridržanje alkoholiziranih voznikov pri 1,1, pa v Mreži 0,0 pozdravljajo in pozivajo poslance, da ga brez glasov proti sprejmejo. To je namreč eden izmed ključnih korakov, da se bo spremenilo zavedanje javnosti in odnos do alkohola in vožnje, menijo.

