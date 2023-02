'Mreža javnih zdravstvenih zavodov bi se lahko sesula že v času te vlade'

Ob tem so navedli, da je v lanskem letu javne zdravstvene domove zapustilo 20 družinskih zdravnikov, zaradi česar je več tisoč oseb ostalo brez izbranega osebnega zdravnika. Civilna iniciativa je ob tem zelo kritična tudi do trenutnih vladnih potez na področju zdravstva. "Prepričan sem, da gre za organiziran napad na zdravstveni sistem z namenom privatizacije," je dejal nekdanji minister za zdravje in predstavnik iniciative Dušan Keber .

"Zdravniki v Sloveniji odhajajo iz zdravstvenih domov. Pred našim zdravstvom je velika težava. Če se bo ta trend nadaljeval, se bo mreža javnih zdravstvenih zavodov sesula," so prepričani v civilni iniciativi Glas ljudstva. Pravijo, da bi se to lahko zgodilo že v času trenutne vlade.

Spregovoril je tudi predstavnik iniciative Jaša Jenull, ki pravi, da je težava zlasti, ker javni zdravstveni zavodi opravljajo številne storitve, ki jih posamezni koncesionarji nikoli ne morejo nuditi in jih tudi nočejo nuditi, saj je namen posameznega koncesionarja, da deluje s profitom.

Kot primer je omenil podjetje Studio R, ki da je kot posledica uredbe o neomejenem financiranju koncesionarskih storitev v preteklem letu potrojil obseg svojega delovanja in iz javnih zdravstvenih domov zvabil šest zdravnikov (štirje med njimi naj bi prišli iz ZD Ljubljana).

Odhodi družinskih zdravnikov med koncesionarje

Studio R je leta 2019, kot so navedli v Glasu ljudstva, obravnavala okoli 1800 pacientov oz. 2600 količnikov. Že s tem so sicer presegli normativ 1895 količnikov, mejo, nad katero zdravniki lahko odklonijo nove paciente. ZZZS mu je takrat dodelil sredstva za program enega tima, so še sporočili v civilni iniciativi. Po podatkih Erarja je Studio R od ZZZS za leto 2019 prejel 196.631,16 evrov prihodkov.

Od takrat pa je raslo število zaposlenih in tudi višina prihodkov. Leta 2020 je, kot so navedli v iniciativi, Studio R pridobil program v višini 3,65 tima in začel delovati na treh lokacijah (Horjul, Vrhnika, Komenda). V januarju 2022 je imel 6538 pacientov ali 1790 na tim. V drugi polovici istega leta je pričel naglo povečevati sprejemanje novih pacientov in jih do konca leta podvojili.

Samo v letošnjem januarju naj bi vpisali dodatnih 2566 pacientov, s čimer jih sedaj obravnavajo že 14.390. Pregled njihove spletne strani kaže, da trenutno zaposlujejo 13 specialistov družinske medicine (trije med njimi trenutno še nimajo možnosti izbire) in eno specialistko medicine dela, prometa in športa.