Ograja na meji med Goricama 'padla' že drugič

Pravijo, da obe Gorici, tako Nova Gorica kot Gorica, utripata z enim srcem. A v času epidemije, je bilo to srce razpolovljeno. Ljudje so ostali ločeni, vsak na svojem koncu ograje. Ločeni so ostali vnuki od starih staršev, starši od svojih otrok, prijatelji in sosedi. Nihče ni mogel prestopiti meje in vsi so komaj čakali, da se ta ponovno odpre.

Da bi ločitev lažje prenesli, so na mejno ograjo postavljali različne predmete in sporočila, s katerimi so ljubljenim, ki so ostali na drugi strani, povedali, da mislijo nanje in jih pogrešajo.