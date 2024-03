Mreža profilov, ki deli rusko propagando: 'Rusi si želijo, da smo razdvojena družba'

Zakaj smo se sploh znašli na tarči ruskih hekerjev, glede na to, da je Slovenija majhna država, da o hekerskih napadih nanjo ne poročajo vodilne medijske hiše po svetu? Katja Geršak, direktorica nevladne organizacije Regionalni dialog, poudarja, da je treba razumeti širši okvir. "Menim, da smo se znašli v hibridni vojni, katere del so kibernetski napadi in vdori. To ni prvič, menim, da so še drugi poskusi, ki javnosti niso znani. Zakaj se nam to dogaja? Ker smo demokratična država, zastopamo vrednote vladavine prava, smo člani EU in Nata."

Po njenem mnenju je njihov glavni cilj vplivati in spreobrniti javno mnenje. "To počnejo z različnimi sporočili, kot je, da niso oni krivi za agresijo v Ukrajini, da smo krivi mi, ZDA, EU in NATO, poskušajo vnašati razdor v družbo, kjer je težje sprejemati politične odločitve, malo pa tudi ustrahujejo."

So danes hekerski kibernetski napadi v nekem smislu torej bolj nevarni kot oboroženi konflikti? Geršakova meni, da je nevarno oboje. "Spremljam problematiko dezinformacij in propagande javnega mnenja v Evropi in to se dogaja že več let, menim, da se mora o tem več govoriti."

In kaj Rusi sploh počnejo? Uporabljajo ustaljene vzorce, pojasnjuje Geršakova. "Obstaja mreža profilov na družbenih omrežjih, ki vsak dan kopirajo sporočila, ki jih objavljajo ruski mediji, njihova propaganda in uradniki. Prek teh tisočih profilov se vsebina propagira v dotični državi, v domačem jeziku, prilagojeno na lokalno okolje. To se dogaja po vsej Evropi."

Ob tem Geršakova poudarja še, da moramo za kibernetsko varnost poskrbeti vsi, tako država kot zasebni sektor in nenazadnje tudi civilna družba. "Rusi si želijo, da smo razdvojena in šibka družba," še meni direktorica nevladne organizacije Regionalni dialog.