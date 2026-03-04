Mrtev golob visel s plakata Gibanja Svoboda

"Že drugič v dveh tednih je bilo na volilni plakat Svobode obešeno truplo živali. Kot smo že poudarili, v Svobodi takšna dejanja najostreje obsojamo. Mučenje in ubijanje živali je nesprejemljivo in nikakor ne more biti orodje za politična sporočila in ustvarjanje politike strahu," so zapisali v izjavi za javnost.

Prepričani so, da je je cilj storilcev izzvati ogorčenje. Označili pa so jih za "izprijene posameznike". "Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje. In kar dosežejo, je, da nas vsakič znova opomnijo, da so volitve 22. marca predvsem vprašanje, v kakšni državi želimo živeti: V državi, kjer razpravljamo z argumenti, ali državi, ki normalizira krutost in nasilje."