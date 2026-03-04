Naslovnica
Slovenija

Mrtev golob visel s plakata Gibanja Svoboda

Dolsko, 04. 03. 2026 17.08 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Plakat Gibanja Svoboda z obešenim kadvrom goloba

Na enem izmed plakatov Gibanja Svoboda se je znova pojavil obešen kadaver živali. Tokrat so neznanci v Dolskem obesili mrtvega goloba. V strani so dejanje neznanega storilca ostro obsodili.

"Že drugič v dveh tednih je bilo na volilni plakat Svobode obešeno truplo živali. Kot smo že poudarili, v Svobodi takšna dejanja najostreje obsojamo. Mučenje in ubijanje živali je nesprejemljivo in nikakor ne more biti orodje za politična sporočila in ustvarjanje politike strahu," so zapisali v izjavi za javnost. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prepričani so, da je je cilj storilcev izzvati ogorčenje. Označili pa so jih za "izprijene posameznike". "Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje. In kar dosežejo, je, da nas vsakič znova opomnijo, da so volitve 22. marca predvsem vprašanje, v kakšni državi želimo živeti: V državi, kjer razpravljamo z argumenti, ali državi, ki normalizira krutost in nasilje."

golob kadaver gibanje svoboda plakat

