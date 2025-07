'Mrzlo' bo: začetek tedna okoli 20 stopinj Celzija

Na Arsu napovedujejo, da bo v začetku prihodnjega tedna iznad severnega Atlantika proti Alpam dotekal še nekoliko hladnejši zrak. Pri nas lahko pričakujemo občasen dež in nižje temperature, predvsem vzdolž Jadrana pa bodo še možne tudi močnejše nevihte. V ponedeljek in torek bodo popoldanske temperature po Sloveniji le okoli 20, v sredo in v četrtek pa okoli 25 stopinj Celzija. Zelo verjetno bo letos mesec julij pri nas nekoliko hladnejši od sicer rekordno toplega junija, so še ocenili.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nevihe lahko dosežejo zahodno polovico Slovenije

Po zaključku izrazitega vročinskega vala v prvem tednu julija je bilo vreme v nadaljevanju meseca dokaj razgibano, brez večjih vremenskih posebnosti. Sončna obdobja so se menjavala z obdobji nestanovitnega vremena, nastalo je tudi nekaj krajevnih neurij. K nam iznad Sredozemlja priteka dokaj topel, a vse bolj vlažen in nestabilen zrak. Tako se že danes dopoldne pojavljajo nevihte v Furlaniji - Julijski krajini, ki lahko v naslednjih urah dosežejo tudi zahodno polovico Slovenije. Spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi jutri, napoveduje Arso.

Poletje FOTO: Shutterstock icon-expand